綠：侯友宜仇恨值沒韓高 難現罷免潮

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

新北市長侯友宜帶職參選總統，最後以九十一萬餘票的差距落敗；新北綠營基層曾傳出要罷免侯友宜的聲音，不過，民進黨新北市議員林秉宥說，侯友宜市政表現並未荒敲走板，得票率也不低，他認為被發動罷免的機會不高。

新北綠營人士說，罷免侯友宜的想法從選前開始的確一直在討論，但關鍵在侯友宜輸的票數有多少。

這位人士說，如果侯友宜輸超過一百萬，的確可能會有人想複製四年前罷免高雄市長韓國瑜的「高雄經驗」發動罷免，但是侯友宜的仇恨值遠不如韓國瑜，他認為罷免話題不會擴大。

林秉宥也說，如果要發動罷免侯友宜，去年底侯友宜就職滿周年時就可以開始準備，但他並沒有看到有人有這樣的動作，原因在於侯友宜的得票並不算太低，且侯深耕新北有段時間，跟當年韓國瑜在高雄的狀況完全不同，如果罷侯的成功率很低，就不會有人輕易發動。

林秉宥觀察，這次大選組織動員高過空戰，基層動能消耗很大，發動大規模群眾動員連署、投票，選民恐怕已疲乏，這是要不要發動罷免要考量的因素。

侯營人士則指出，這樣的選舉結果並沒有在他們預期之中，所以完全沒有討論過可能被發動罷免的問題，但平心而論，侯友宜不是沒有政績的人，勝選總統的賴清德得票率僅有四成，綠營若真要發動罷侯，等於要跟國民黨再宣戰一次，可能要先考量賴清德是弱勢總統，一年後會不會被國民黨發動過半的民意罷免，讓國家陷入惡鬥。

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