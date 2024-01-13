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侯友宜吞敗…國民黨內除砲轟黃珊珊 再劍指「三大戰犯」

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總統選舉票數出爐／賴清德獲558萬票、40.05%得票率 贏侯友宜91萬票

賴清德得票率少蔡英文17%仍無法政黨輪替？ 雷倩2原因分析：藍營棄保失敗

聯合新聞網／ 綜合報導
侯友宜宣布敗選，前立委雷倩分析政黨輪替失敗原因。記者林俊良／攝影
侯友宜宣布敗選，前立委雷倩分析政黨輪替失敗原因。記者林俊良／攝影

‧賴清德當選總統！區域原民立委、不分區結果出爐 詳細數據分析請點《選舉專區》

2024總統大選賴清德突破550萬票，以40.05%的得票率贏下勝利，不過，對比2020年，蔡英文的得票率高達57%，倆人的差距高達17%。前立法委員雷倩分析，國民黨之所以無法成功政黨輪替，主要原因是無法成功在民眾黨操作棄保。

雷倩在yahoo!tv節目「風向龍鳳配」指出，雖然這次賴清德勝選，但得票率約落在40%到41%之間，意味著多數民意並非支持民進黨。除此之外，賴清德的得票率，與上屆蔡英文的差距達17%，但國民黨並未有效將這份差距轉換為政黨輪替，雷倩表示，這與藍營的選舉策略以及白營崛起相關，藍營在選舉中，習慣於同溫層中操作，然而，民眾黨並非像新黨、親民黨跟國民黨為同質性政黨，加上柯文哲的支持者大多為20-39歲的年輕選民，但國民黨內部的年輕支持者大約不到10%，「柯文哲的選民從頭就不是你的（指藍營）同溫層。」

「今天的柯文哲，已經不再是台北市長時期的柯文哲」，雷倩進一步指出，即便民進黨及國民黨仍然是台灣的前兩大黨，仍不能忽視柯文哲集結的年輕支持者，必須好好看待這些年輕人對未來的想像及需求。

至於台灣選舉結果如何被國際解讀？雷倩表示，無論是華府或北京都對台灣的走勢相當關切，且在大選前皆有一定的表態，隨著賴清德的勝選，可能成為美國「最危險的朋友」之一，且可能會加劇台海的緊張局勢。

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