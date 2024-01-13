2024總統結果出爐！賴清德得票率少蔡英文17％ 2關鍵數據雙下滑
‧賴清德當選總統！區域原民立委、不分區結果出爐 詳細數據分析請點《選舉專區》
2024總統大選開票結果出爐，由民進黨總統、副總統候選人賴清德、蕭美琴558萬票、得票率40.05％勝出，另外兩組候選人，國民黨侯友宜、趙少康則以得票數467萬票、得票率33.49％，民眾黨柯文哲、吳欣盈以得票數369萬票、得票率26.46％落敗。
相較2020年第15任總統、副總統選舉，民進黨候選人蔡英文、賴清德獲逾817萬票得票數、57.13％得票率勝選，本屆賴清德、蕭美琴在得票數及得票率兩數據皆呈下滑趨勢，得票數相差2,584,212、得票率差距17.08％。
至於投票人數方面，2024年總統、副總統總投票人數為14,048,301人，上屆總投票人數為14,464,571人，相差416,270人；投票率方面，2024年為71.86％，上屆為74.9％，下滑3.04％。
▍2020年 第十五任總統、副總統選舉
第15任總統、副總統選舉於2020年1月11日舉行，分別有民進黨蔡英文、賴清德；國民黨韓國瑜、張善政；親民黨宋楚瑜、余湘3組候選人參選。
根據中選會選舉公告，該年總投票人數為14,464,571人，投票率為74.9％。其中，蔡英文、賴清德獲得8,170,231票，以57.13％的得票率勝選。另兩組候選人，韓國瑜、張善政則以得票數5,522,119票、得票率38.61％，宋楚瑜、余湘以得票數608,590票、得票率4.26％落選。
▍2024年 第十六任總統、副總統選舉
第16任總統、副總統選舉於2024年1月13日舉行，分別有民進黨賴清德、蕭美琴；國民黨侯友宜、趙少康；親民黨柯文哲、吳欣盈3組候選人參選。
根據中選會選舉公告，本次選舉總投票人數為14,048,301人，投票率為71.86％。其中，賴清德、蕭美琴獲得5,586,019票，以40.05％的得票率勝選。另兩組候選人，侯友宜、趙少康則以得票數4,671,021票、得票率33.49％，柯文哲、吳欣盈以得票數3,690,466票、得票率26.46％落選。
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