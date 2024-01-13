2024總統大選開票結果／輸了就是輸了！扛敗選責任但不辭黨主席 柯文哲曝關鍵原因

‧賴清德破550萬票宣布當選總統、21縣市區域立委出爐，最新開票數請鎖定選戰專區

民眾黨總統候選人柯文哲今晚在記者會表示，輸了就是輸了，選後要寫檢討報告，還有立法院新舊立委交接，很多事情要處理，敗選柯文哲要負最大責任。至於是否請辭黨主席，柯文哲說，如果他現在請辭，整個黨就四分五裂，政治還是要培養接班人，等到固定黨主席改選時間再來處理。

柯文哲表示，理想政治應該是選出最好的人，台灣要脫離藍綠兩極對抗，如果總統選舉主軸拉回統獨意識形態，他可以肯定一定是綠的贏，如果不是意識形態鬥爭才有機會。

柯文哲說，敗選不要怪誰做不好，競選團隊都是柯文哲選的，柯文哲要負最大責任。媒體追問是否會請辭黨主席，他說，現在辭掉黨主席，整個黨就四分五裂，現階段他要負成檢討工作，政治要培養接班人，等到固定改選時間再處理。

柯文哲對支持者喊話，4年後再把國家贏回來，是否代表要再戰下次總統大選，柯文哲表示，4年後會發生甚麼事情不知道，現階段記取失敗經驗，民眾黨現在力量真的太薄弱，還是需要時間準備。

柯文哲說，民眾黨現階段純粹靠自媒體，在傳統媒體被打壓情況下，資源跟力量還是不夠，總統大選落敗不易外。

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