2024總統大選開票結果／破除8年魔咒 賴清德宣布當選：感謝台灣人民共同寫下民主新頁
‧賴清德破550萬票宣布當選總統、21縣市區域立委出爐，最新開票數請鎖定選戰專區
民進黨總統候選人賴清德在晚間8時30分與副手搭擋蕭美琴一起舉行國際記者會，正式宣布當選。賴清德表示，選舉已經順利在今天完成，「感謝台灣人民，共同寫下民主新頁，向世界展現對民主體制的珍惜，這是我們永不放棄的堅持。」
賴清德說，感謝兩位對手，展現的民主風度，剛剛他也分別接受兩位恭賀的電話，也恭喜他們所屬的政黨對國會席次的斬獲。
民進黨高層指出，賴清德在勝選後的首次致詞，凸顯未來將帶領台灣的國家方向。今天是全世界最為關注、並且由國際認證是至關重要的一場選舉，關乎到全世界的和平與穩定，台灣人民在這次選舉中，選擇了民主、自由、和平，並向親中政黨投下反對票，此次選戰有三項意義。
民進黨高層說，第一，向國際宣示，這場選舉結果證明了中國介選的失敗。而是台灣的勝利、民主的勝利、確保維持現狀的勝利。賴清德宣示，台灣是民主國家，人民選擇的共同立場，就是他的立場，也是世界的立場。
民進黨高層也說，第二，對台灣內部意義，台灣人對具親中風險的候選人投下反對票，國民黨兩岸政策有問題，若不調整將永遠成為在野黨。
民進黨高層指出，第三，未來民主大聯盟：民進黨會團結各種聲音，但在某些領域絕對不能妥協，從此時開始各政黨對內競爭，對外團結一致。
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