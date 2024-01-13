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2024總統大選／台上鞠躬 侯友宜、趙少康宣布敗選
‧賴清德破550萬票宣布當選總統、21縣市區域立委出爐，最新開票數請鎖定選戰專區
今為2024總統大選投開票日，國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康今晚7時56分，宣布落選。
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