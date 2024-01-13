聽新聞
test
0:00 / 0:00
直播LIVE／總統選舉開票實況 看柯文哲、賴清德、侯友宜三競選總部現場
‧總統立委開票鎖定選舉專區！賴清德衝破400萬票 藍北市立委拿4席、綠台南6席全拿
2024大選結果即將出爐，截至目前為止。總統選舉開票，民進黨賴清德蕭美琴票數領先民進黨的柯文哲吳欣盈；國民黨的侯友宜趙少康，看這三位競選總部的最新現場畫面。
🟠LIVE - 2024總統大選開票之夜【柯文哲 吳欣盈】競選總部直播
🟠LIVE - 2024總統大選開票之夜【賴清德 蕭美琴】競選總部直播
🟠LIVE - 2024總統大選開票之夜【侯友宜 趙少康】競選總部直播
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言