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總統選舉即時開票／賴450萬票領先侯逾80萬票 柯280萬票暫居第三

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直播LIVE／總統選舉開票實況 看柯文哲、賴清德、侯友宜三競選總部現場

聯合新聞網／ 台北訊

‧總統立委開票鎖定選舉專區！賴清德衝破400萬票 藍北市立委拿4席、綠台南6席全拿

記者余承翰／攝影
記者余承翰／攝影

2024大選結果即將出爐，截至目前為止。總統選舉開票，民進黨賴清德蕭美琴票數領先民進黨的柯文哲吳欣盈；國民黨的侯友宜趙少康，看這三位競選總部的最新現場畫面。

🟠LIVE - 2024總統大選開票之夜【柯文哲 吳欣盈】競選總部直播

🟠LIVE - 2024總統大選開票之夜【賴清德 蕭美琴】競選總部直播

🟠LIVE - 2024總統大選開票之夜【侯友宜 趙少康】競選總部直播

2024選舉 2024總統選舉

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