2024總統大選即時開票／衝破320萬票！競總氣氛沸騰 賴清德估19時30分到達現場

‧持續開票！賴清德衝破300萬票暫居第一、民進黨台南拿下3席，開票數字請鎖定《選舉專區》

2024總統大選正在開票中，民進黨總統候選人賴清德競選總部前已經塞滿支持者，晚會大約晚間6時舉行，並現場直播。目前現場播放民視新聞台開票，賴清德已經衝破320萬票、得票率衝破四成，現場民眾沸騰。據了解，賴清德預估晚間7時30分到達競選總部，蔡英文總統預估晚間8時15分到達現場。

賴清德昨天選前之夜在故鄉新北登場，賴提出當選後的八大承諾，包括將用人唯才，不分黨派，組織最好的團隊，他也會擦亮民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」的招牌等。

2024總統立委大選下午4點整開始開票，民進黨總統候選人賴清德競選總部前，有民眾揮舞烏克蘭及以色列國旗。記者曾原信／攝影 2024總統立委大選下午開票，民眾看到賴清德領先，嗨揮旗喊當選。記者曾原信／攝影

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