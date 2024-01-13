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總統選舉即時開票／賴清德290萬票暫居第一 近50萬票差距領先侯柯

即時開票／政治版圖模型選舉結果第四次預測 柯盈配24.8%、賴蕭配40.4%、侯康配34.8%

區域立委選舉開票／賴惠員、陳亭妃自行宣布當選 民進黨台南攻下3席

胡采蘋嘆「侯友宜成冤大頭」 白營1操作害領先幅度縮水

聯合新聞網／ 綜合報導
胡采蘋認為侯友宜成為冤大頭。記者曾原信／攝影
胡采蘋認為侯友宜成為冤大頭。記者曾原信／攝影

‧持續開票！賴清德衝破300萬票暫居第一、民進黨台南拿下3席，開票數字請鎖定《選舉專區》

總統大選投票結束，目前已進入開票階段，由民進黨候選人賴清德暫時領先，國民黨候選人侯友宜、民眾黨候選人柯文哲得票率分別為第二、第三位，財經專家胡采蘋分析，白營操作「棄侯保柯」議題，拿假民調宣稱柯贏侯，操作棄保，導致侯友宜成了冤大頭，不過侯依然領先，她無奈嘆「歡迎來到爾虞我詐的世界」。

根據最新開票實況顯示，民眾黨候選人柯文哲已得到187萬票、民進黨候選人賴清德272萬票、國民黨候選人侯友宜228萬票。不過最終開票結果，仍須以中選會資料為準。

胡采蘋稍早在臉書粉專「Emmy追劇時間」貼文指出，三腳督最有趣的地方，就是外界擔心另外兩個陣營被騙，導致互相棄保。而白營的策略，就是在封關以後，宣稱柯文哲支持率已經超過侯友宜，以操作棄保，

胡采蘋坦言，她拿到好幾組假民調假數據都是白營領先，只輸綠營20萬票，而侯遙遙落後。昨晚許多藍營群組看到白營凱道造勢以後，網上出現「棄侯保柯」的言論，導致許多藍營支持者認為投侯必輸，改變心意。

胡采蘋表示，這就是洗腦，這些假數據不斷流傳，影響支持者的心理，看到現場動員狀況，更會相信侯友宜落後，而改變自身行為，白營利用各種話術、各種視覺衝擊，反覆的衝擊你的心志，軟弱你的意志，讓你投降。

不過目前開票看，侯友宜真的就是冤大頭，雖然藍營真的比較老實，但是被操作了這麼多還是領先，只是領先幅度嚴重縮水。

胡采蘋無奈表示，「歡迎來到爾虞我詐的世界，這些事情我們早就經歷過了，只有你堅定主見、完全不受耳語影響、不算計、不棄保，堅定心中信念，選擇自己真正相信的，不去參與算計的遊戲，那你才能真正得到自己想要的」。

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 柯文哲 賴清德 民調 得票率

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