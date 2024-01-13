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2024總統大選即時開票／「新北章魚哥」開票結果出爐 賴清德162票、侯友宜115票、柯文哲105票
‧持續開票！賴清德衝破300萬票暫居第一、民進黨台南拿下3席，開票數字請鎖定《選舉專區》
新北市鶯歌區建德里歷年開票結果與大選結果差距極小，過往被視為選情指標，有「新北章魚哥」之稱，2020年總統大選差距皆在5%內，今年開票結果備受矚目，建德里投開票所總統票匭稍早剛開完，由民進黨賴清德微幅領先，正持續開區域立委、政黨票匭。
🔥大選最新動態
鶯歌建德里人口結構如新北市縮影，被外界認為是選情指標，包括四大公投結果、2020年總統選舉差異皆在5%內，今年建德里投票結果也受關注。
建德里今年選舉人數有502人，共388人投票，下午4點開票後，國民黨侯友宜獲115票、賴清德拿162票、柯文哲獲105票，廢票4張。區域立委、政黨票正開票中，另有2張總統票可能投錯票匭。
回顧過往開票結果，2020年總統大選，國民黨韓國瑜得票率為38.61%、當時建德里34.67%；蔡英文得票率57.13%、建德里58.29%；宋楚瑜得票率4.26%、建德里是5.27%。
2016年總統大選，朱立倫得票率31.04%、建德里是28.57%；蔡英文得票率56.12%、建德里是54.57%；宋楚瑜得票率12.84%、建德里是16.89%，誤差皆在5%內。
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