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總統選舉開票／政治版圖模型選舉結果第四次預測 柯盈配24.8%、賴蕭配40.4%、侯康配34.8%
‧持續開票！賴清德衝破300萬票暫居第一、民進黨台南拿下3席，開票數字請鎖定《選舉專區》
第四次預測結果 更新時間:01-13 18:05
據聯合報到今天下午6時05分最新的「政治版圖模型」選舉結果預測統計，根據開票回報進度會不斷更新預測結果，第四次預測結果為民眾黨柯盈配得票率24.8%；民進黨賴蕭配得票率40.4%；國民黨侯康配得票率34.8%。根據過去選舉結果的檢證，誤差值約在1個百分點以內。
2024大選投票下午4時結束，各投開票所陸續展開開票作業。聯合報系在本次選舉獨家推出的「政治版圖模型」選舉結果預測已啟動，將以動態推播方式，讓讀者知道最新的總統開票趨勢。
🔥大選即時開票
聯合報系所屬的聯合報、聯合新聞網與聯合影音網今年和國立中正大學政治系教授莊文忠合作，採用比「章魚里」更科學的方式，抽樣選出全國97個具指標性的投開票所，以政治版圖推論大選結果。
聯合報系在上述指標投開票所均派駐計票人員，開票當天第一時間將計票結果傳回聯合報系總部，再經由莊文忠教授團隊以程式計算，分析最新的開票趨勢。
利用「政治版圖模型」預測選舉結果，是從各層隨機抽取具有代表性的村里，估計這次總統大選的候選人得票率，是選舉預測的一種作法。
提醒讀者，此項調查為預測性質，最終選舉結果數據，要以中選會公告為準。
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