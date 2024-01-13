新聞眼／蔡政府執政8年弊端叢生 用選票改變未來

蔡英文競選二○一六總統大選時，曾在「英派」一書自序「想想看，廿年後的台灣，會是個怎麼樣的國家。」八年了，蔡政府執政近尾聲，又是選出新國家領導人的關鍵時刻。藍綠白選前之夜熱鬧喧騰、舞台上候選人聲聲催票，激情過後回歸現實，今天投票之前，每位選民應自問，這八年過得好嗎？你的這一票，要將台灣帶往哪個何方？

八年來，台灣民主圖像是什麼？曾引以為傲的民主自由被束縛了，承諾謙卑傾聽民意的國家領導人說如果總統聽不見你可以拍桌，後來卻說聽到了不必再拍了；而批評政府或意見不同的人，就遭側翼出征或被查水表，新威權黑手伸進學術殿堂、戕害大學自治，將學術倫理踩在腳下，寒蟬效應籠罩，學界噤聲，人民驚懼。

八年來，曾經的兩岸和平繁榮，如今變成兵凶戰危。國家領導人曾許諾促進兩岸和平維持現狀，但現狀已然改變。美國罕見預告在台灣大選後派人來台和準總統溝通，管控兩岸緊張，台灣進入危機管理期。然而，在美中大國角力下，美國也不會不計成本協防台灣，台灣的防衛仍然要靠自己，台灣的安全也不應由別人來控管。

八年來，社會的公平正義出現雙標，民進黨曾高舉的價值不見了，貧富差距創十二年新高，缺水缺電缺工缺民生物資，要打一劑安心的疫苗、吃顆安全蛋都成為問題，但政府說沒黑箱，都是反對者抹黑，卻沒把真相還給人民。

八年了，人民的願望很微小，就是在台灣這塊土地安身立命，但貪汙腐敗弊案叢生、官箴敗壞，貪官汙吏貪你我辛苦賺來的錢，餵飽自己的荷包。他們眼中的國家機器和權力，是用來對付人民的利器，他們要蒙住人民的眼睛，繼續吃垮這個國家。

每一次選舉，就是改變的機會，回顧過去八年，與其感嘆不滿、握拳憤怒，不如化為動力，你我手中的選票，就是制衡的力量，這一票至關重要，決定你我和台灣的命運，必須投給更好的未來。民主因人民而偉大，民意面前，再大的強權也顯得渺小，無論誰勝出，必須戰戰兢兢，四年之後，又是最嚴格的民意檢驗。

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