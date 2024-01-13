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選戰筆記／沉默的力量 政黨輪替關鍵

聯合報／ 本報記者周佑政
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二○二四大選今天投票，這是一場對民進黨八年執政的信任投票。歷經最後衝刺，傳統藍綠基本盤已歸隊，「柯粉」也在最後關頭集結，影響大選勝負的將是尚未表態及沒有鮮明政治立場的中間選民，「沉默的力量」將決定台灣是否再次政黨輪替

民進黨二○一六年上台以來，宣稱台美關係進步、新冠疫情控管得宜、繳出漂亮的經濟發展成績單。但對外與國安層次上，兩岸關係惡劣，影響百工百業生計、兵役延長以及國防預算屢創新高，台海更被外媒評為「世界最危險的地方」。

對內施政上，民進黨砍勞工七天假、強勢主導軍公教年金改革；疫情期間三加十一破口、缺口罩、缺快篩、缺疫苗，高端疫苗在民進黨一黨獨大下，真相迄今不明；民進黨執政下貪腐黑金弊案、桃色緋聞頻傳，選前還錯把衛星當飛彈，大發國家級「芒果乾」警報，但面對質疑，綠營始終以「中國介選」帶過，加深社會不滿。

即使民進黨八年執政缺失多，但不可諱言，綠營在選戰過程高度團結，綠軍早已整裝待發。

國民黨與民眾黨「藍白合」破局，在野陣營分裂，讓選戰三足鼎立，藍白兄弟登山、力量分散，三黨支持者壁壘分明，選情緊繃，最後決定勝負的關鍵就是中間選民。

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