聽新聞
test
0:00 / 0:00
選戰筆記／沉默的力量 政黨輪替關鍵
二○二四大選今天投票，這是一場對民進黨八年執政的信任投票。歷經最後衝刺，傳統藍綠基本盤已歸隊，「柯粉」也在最後關頭集結，影響大選勝負的將是尚未表態及沒有鮮明政治立場的中間選民，「沉默的力量」將決定台灣是否再次政黨輪替。
民進黨二○一六年上台以來，宣稱台美關係進步、新冠疫情控管得宜、繳出漂亮的經濟發展成績單。但對外與國安層次上，兩岸關係惡劣，影響百工百業生計、兵役延長以及國防預算屢創新高，台海更被外媒評為「世界最危險的地方」。
對內施政上，民進黨砍勞工七天假、強勢主導軍公教年金改革；疫情期間三加十一破口、缺口罩、缺快篩、缺疫苗，高端疫苗在民進黨一黨獨大下，真相迄今不明；民進黨執政下貪腐黑金弊案、桃色緋聞頻傳，選前還錯把衛星當飛彈，大發國家級「芒果乾」警報，但面對質疑，綠營始終以「中國介選」帶過，加深社會不滿。
即使民進黨八年執政缺失多，但不可諱言，綠營在選戰過程高度團結，綠軍早已整裝待發。
國民黨與民眾黨「藍白合」破局，在野陣營分裂，讓選戰三足鼎立，藍白兄弟登山、力量分散，三黨支持者壁壘分明，選情緊繃，最後決定勝負的關鍵就是中間選民。
👉2024選戰最前線
▪ 整理包／總統選舉歷年投票率、組合一次看 最踴躍是這年！
▪ 必看投票指南！總統候選人12大領域政策一次掌握
▪ 整理包／2024立委席次激戰 圖表回顧過去幾年藍綠國會版圖變化
▪ 大選結果繫在年輕人手上？2016、2020投票率直接「差1格」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言