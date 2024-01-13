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台大500醫護 投不了票
今天總統大選投票，雇主依法須讓民眾返家投票。台大醫院企業工會昨抨擊，「明知醫院不能關，院方卻沒有事先調查投票意願與戶籍調查，導致部分醫護投不了票」，有些醫護找不到代班，只能放棄投票權，粗估五、六百人犧牲權利；工會曾向中選會反映卻遭冷處理，籲政府應推動不在籍投票或延長投票時間，保障醫護權益。
中選會副主委陳朝建表示，選務機關是依法辦理選務，中選會聆聽各界意見，涉及修法與否等相關意見將轉陳法律主管機關參考；若涉及交通運輸或各該醫院人事差勤安排規定等，也會轉給其他主管機關參辦，並無其他評論或回應。台大醫院發言人陳慧玲說，這不是台灣第一次投票，有關班表事宜，院內單位主管都有協調。
台大醫院企業工會秘書長邱宇弘昨說，選舉日公布一年期間，院方未進行全院投票普查，出面協調、排定班表，十二月院內發布投票當日的出勤規定後，單位主管也沒主動彙整上述資訊以預排人力，導致院內醫護須臨時協調，造成班表混亂，部分同仁被迫犧牲投票權利。
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