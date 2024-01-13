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陳昭姿呼籲 扁友支持柯文哲
民眾黨不分區立委候選人陳昭姿昨天在臉書暗批，民進黨對前總統陳水扁不理不睬，陳昭姿說，當初是誰放著前總統陳水扁八年不聞不問，在被關了二二三一天獲得保外就醫？是誰在阿扁移居台南之後，超過一千個日子沒有一通電話問候？她在柯文哲的場子找回昔日挺扁執政的熱情、亢奮與感動，呼籲扁友們總統選舉支持柯文哲。
至於陳水扁臉書貼出貼出「迷因圖」，一個穿西裝的「眼球人」右肩上掛著一隻青蛙，左上角寫著「台灣的選擇」，被解讀為挺柯文哲，國民黨副總統候選人趙少康表示，大家亂解讀一通，陳水扁自己也沒有說，以他對陳水扁了解，扁不會支持柯。
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