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陳昭姿呼籲 扁友支持柯文哲

聯合報／ 記者林縉明林佳彣／台北報導
民眾黨不分區立委提名人陳昭姿在臉書號召昔日扁友們支持民眾黨總統候選人柯文哲。本報資料照片
民眾黨不分區立委提名人陳昭姿在臉書號召昔日扁友們支持民眾黨總統候選人柯文哲。本報資料照片

民眾黨不分區立委候選人陳昭姿昨天在臉書暗批，民進黨對前總統陳水扁不理不睬，陳昭姿說，當初是誰放著前總統陳水扁八年不聞不問，在被關了二二三一天獲得保外就醫？是誰在阿扁移居台南之後，超過一千個日子沒有一通電話問候？她在柯文哲的場子找回昔日挺扁執政的熱情、亢奮與感動，呼籲扁友們總統選舉支持柯文哲。

至於陳水扁臉書貼出貼出「迷因圖」，一個穿西裝的「眼球人」右肩上掛著一隻青蛙，左上角寫著「台灣的選擇」，被解讀為挺柯文哲，國民黨副總統候選人趙少康表示，大家亂解讀一通，陳水扁自己也沒有說，以他對陳水扁了解，扁不會支持柯。

2024選舉 2024總統選舉 陳昭姿 陳水扁 柯文哲 保外就醫 趙少康

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