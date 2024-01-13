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柯文哲：打造公平正義社會 突破藍綠

聯合報／ 記者林縉明歐陽良盈／台北報導
小草擠爆 民眾黨總統候選人柯文哲昨晚在凱道舉辦選前之夜，主辦單位宣稱，現場擁入卅五萬人（圖）。副總統候選人吳欣盈表示，小草已變大草原，千萬不要放棄手中神聖的一票。記者黃義書／攝影
小草擠爆 民眾黨總統候選人柯文哲昨晚在凱道舉辦選前之夜，主辦單位宣稱，現場擁入卅五萬人（圖）。副總統候選人吳欣盈表示，小草已變大草原，千萬不要放棄手中神聖的一票。記者黃義書／攝影

民眾黨總統候選人柯文哲昨天晚上在凱道舉辦選前之夜，他表示，上一次站在凱道是二○一三年八月三日洪仲丘事件，「十年過去政府雖然輪替過，但依舊離人民好遠」，曾經說要謙卑、公開透明、拒絕黑金，要落實公平正義，結果都沒有實現，多年前五缺，到現在還是五缺，他這次再度站上凱道，要跟人民一起把國家贏回來，打造公平正義民主的社會，一起突破藍綠。

主辦單位宣稱，現場擁入卅五萬人、線上轉播也有卅二萬人。活動高潮，柯文哲和副總統參選人吳欣盈從一路跟支持者擊掌後，才走上舞台，象徵走總統府。

柯文哲在台上激昂表示，這場選舉我們一定要會贏、一定要贏，距離勝利只剩最後一哩路，大家不要放棄，回家投票，一起把國家贏回，走向屬於我們的未來。

民眾黨副總統候選人吳欣盈表示，小草已變大草原，千萬不要放棄手中神聖的一票。記者黃義書／攝影
民眾黨副總統候選人吳欣盈表示，小草已變大草原，千萬不要放棄手中神聖的一票。記者黃義書／攝影

柯文哲選前之夜氣氛熱烈，柯文哲先在景福門小舞台發表短講，並且在支持者夾道歡迎之下走上舞台，柯文哲、吳欣盈父母和親人都上台致意，與民眾黨候選人們、團隊一起在台上大跳應援舞，high翻現場。

柯文哲說，台灣民主卅年，不需要發現問題的人，而是需要解決問題的人，他堅守台灣自主兩岸和平，不僅要鞏固印太地區和平，內政部分，秉持永續環境、更新電網，加速能源轉型、提高醫療衛生支出、落實居住正義，大力蓋社會住宅，大力補助租金，打造多元共融的盛會，並且確保產業升級，給年輕人打拚就有希望的未來。

吳欣盈的父母和家人也都到場，她致詞說，台灣因為藍綠執政停擺了廿多年很多事沒做，可借鏡國外解方；只要能接軌國際，台灣一半的問題就解決了，政府卻連抄都不會，若她能當選，一定會用自己所有的國際經驗和人脈，把國外最好的解方帶進台灣，讓台灣未來更美好。

吳欣盈表示，天下父母心，都希望下一代過的更好，小草已經變成大草原，千萬不要放棄手中神聖的一票，翻轉台灣。

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