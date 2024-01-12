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大選明登場！媒體人曝各黨「打破歷史」 侯友宜若當選將刷新4個第一

聯合新聞網／ 綜合報導
圖由左至右，分別為總統候選人，柯文哲、賴清德、侯友宜。圖／聯合報系資料照
圖由左至右，分別為總統候選人，柯文哲、賴清德、侯友宜。圖／聯合報系資料照

明天就是2024總統、立委大選，媒體人黃揚明列出各黨派候選人若勝選，將分別寫下不同的紀錄，如國民黨總統候選人侯友宜將是第一個警界出身的民選總統、第一個當過新北市長(台北縣長)的民選總統、第一個不具台大學歷的民選總統、第一個當選前登過玉山的民選總統。

黃揚明在臉書貼文分析國民黨總統候選人侯友宜、民進黨總統候選人賴清德、民眾黨候選人柯文哲若是贏得大選，將分別寫下不同的紀錄。

黃揚明表示，侯友宜若當選，將是第一個警界出身的民選總統、第一個當過新北市長(台北縣長)的民選總統、第一個不具台大學歷的民選總統、第一個當選前登過玉山的民選總統。

侯友宜無法打破的魔咒包括1996年總統民選後，單一政黨最多執政8年、民選副總統無法選上民選總統、行政院長無法選上民選總統、新潮流選不上總統。

而賴清德若當選，將是第一個有醫師身份的民選總統、第一個當過台南市長的民選總統、第一個隸屬新潮流派系的民選總統、第一個有行政院長資歷的民選總統、第一個民選副總統選上總統、打破1996年總統民選後，單一政黨最多執政8年的魔咒。

賴清德無法打破的魔咒包括民選總統當選前均未登上玉山、民選總統都有台大學歷。

如果是柯文哲當選，他將是第一個具醫師身份的民選總統、第一個非國民黨或民進黨籍的民選總統、第一個當選前登過玉山的民選總統。難以打破的魔咒則包括1996年總統民選後，單一政黨最多執政8年、民選副總統無法選上民選總統、行政院長無法選上民選總統、新潮流選不上總統。

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 賴清德 柯文哲

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