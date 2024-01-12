開票日 新聞網預測系統登場

聯合報系在選舉開票日獨家推出「預測大選結果系統」，有機會領先傳統開票方式，率先知道誰將入主總統府。

二○二四大選明天投票，各家媒體在歷屆大選開票會關注「章魚里」的計票結果，作為預測選舉結果的依據。聯合報系所屬的聯合報、聯合新聞網與聯合影音網今年和國立中正大學政治系教授莊文忠合作，採用比「章魚里」更科學的方式，抽樣選出全國近百個具指標性的投開票所，以政治版圖推論總統大選結果。

請鎖定聯合報、聯合新聞網與聯合影音網的報導。

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