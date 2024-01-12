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專家觀選／李俊宏：社安網落地執行 總統關鍵任務

聯合報／ 李俊宏
部立嘉南療養院成癮暨司法精神科主任李俊宏。圖／李俊宏提供
部立嘉南療養院成癮暨司法精神科主任李俊宏。圖／李俊宏提供

推動社會安全網是朝野跨黨派共識，蔡政府執政以來，社安網即將邁入第三期。作為第一線司法精神科醫師，確實感受政府對社安網的重視，除了資源挹注增加，修法速度也快；精神衛生法修正案明年底就要上路，近期亦三讀通過刑事訴訟法修正，讓觸法的精神病患能選擇精神鑑定機構，保障其訴訟權益。

政策骨幹架構以後，落地執行將是下一任政府的關鍵任務。心理健康服務並非資源投注就能一夕出現，以精神衛生法為例，中央、地方權責區分詳細，站在國家立場，應緊盯服務落實的現況，地方基礎建設在人才、設施、設備等，有無需要協助、協調之處，訂定執行進程，才能追趕上我與先進國家在社區資源布建上的廿、卅年落差。

社安網計畫因社會案件而起，司法精神醫療是關注重點。政府可讓監護處分服務更多元，並透過國家力量規畫人力、安全性、專業度等，讓第一線人員執行業務時更安心，同時減少相關機構的鄰避現象，隨精障去汙名化，幫助觸法精障者更妥適的接受治療。社安網要往前推進到預防層面，心理健康危機是不可不面對的問題。（部立嘉南療養院成癮暨司法精神科主任李俊宏／口述、記者林琮恩／整理）

2024選舉 2024總統選舉 刑事訴訟

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