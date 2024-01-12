新聞眼／撇「信習論」 侯友宜要當「最沉穩的朋友」

總統大選倒數，前總統、國民黨前主席馬英九接受德國之聲專訪稱「兩岸關係方面，要相信習近平」，成為選戰攻防焦點，綠營火力全開直指這是「信習論」，國民黨總統候選人侯友宜昨舉行國際記者會強調，他和馬英九不一樣，若當選，他任內絕不會觸及統一問題。侯明確宣示立場，建立防火牆，也讓國際了解他堅持的路線。

馬英九當年宣示「不統，不獨，不武」三不政策，執政後促成兩岸緊密交流，也曾締造兩岸領導人破冰會面的歷史時刻；而今時空環境不同，中美兩大強權對抗，兩岸兵凶戰危，侯友宜強調他與馬英九路線不同，須以台灣主流民意為依歸，兩岸領導人若要會面也要有台灣社會共識，台灣未來要由全體台灣人民決定。

就在侯友宜舉行國際記者會的前兩天，賴清德也才舉行國際記者會，外國媒體關注的焦點，都是若賴清德當選，如何與北京開啟對話、如何維持穩定台海現狀，但賴清德實問虛答，除重申他提出的台海和平四大支柱及延續蔡總統路線、向大陸喊話，沒有提出具體方案。

全球政治風險諮詢機構「歐亞集團」評估今年風險，將民進黨總統候選人賴清德跟烏克蘭總統澤倫斯基、以色列總理內唐亞胡並稱「美國的危險朋友」，指華府長期遵循一中原則，一面又和台灣進行安全合作，藉此嚇阻北京犯台和台灣宣布獨立，但賴清德若當選總統，台海現狀可能很快受考驗。

「引發戰爭的往往是國家領導人，不是人民。」侯友宜直指國家領導人肩負台灣和平，是不可迴避的責任。相較於甩不開「疑賴論」的務實台獨工作者賴清德被評為「美國的危險朋友」，侯友宜要扮演「最沉穩的朋友」，他不會走上危險或台獨或統一的道路，要讓國人和世界都放心。

被視為「非典型國民黨」的侯友宜宣示走「中間路線」，能否走進總統府，留待民意做出決定。

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