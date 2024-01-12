賴競辦：全球十大風險 有中無台

國民黨總統候選人侯友宜昨天表示，如果民進黨總統候選人賴清德當選，賴的台獨主張，是一個引戰的主張。他指出，全球政治風險諮詢機構「歐亞集團」評估今年風險，就是將賴清德跟烏克蘭總統澤倫斯基、以色列總理內唐亞胡並稱「美國的危險朋友」。對此，賴清德競總發言人趙怡翔表示，在歐亞集團列入的「全球十大風險」中，其實並沒有台灣，反而是有中國。

侯友宜和國民黨副總統候選人趙少康昨天舉行國際記者會。外媒詢問，如果民進黨總統候選人賴清德獲勝，戰爭風險有多大？侯表示，賴清德在競選過程中不斷說「中華民國是災難」，讓大家非常擔心是否會引發台海動盪，賴清德講出內心話，「他就是個務實的台獨工作者」，賴清德當選，兩岸風險比任何人都高太多。「引發戰爭的往往是國家的領導人，不是人民。」侯友宜強調，戰爭不能有萬一，戰爭的風險一定要降到零。

趙怡翔表示，歐亞集團所列「十大風險」有中國、沒有台灣，但中國又是國民黨認為台灣未來應該鎖定的方向，認為只要依靠中國，台灣經濟就變好、台海情勢就會改善，但歐亞集團的報告已經說明清楚，這是一個幻想，中國有諸多潛在風險。

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