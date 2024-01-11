監票志工破6萬 藍：不信任中選會

國民黨已招募到超過6萬名監票志工，全面監督選務！國民黨組發會主委許宇甄11日於記者會指出，志工將在全國投開票所監票，並及時回傳數據給中央黨部，一旦與中選會出現數據落差，就會馬上提出異議。中選會則於同日指出，民眾不得妨害民眾自由行使其投票權，否則會依刑法究辦。

國民黨日前表示，為守護2024大選的公平公正，防範作票、奧步影響選舉結果，預定招募5萬名監票志工，在明年1月13日投票日於全國1萬7795個投開票所監票，呼籲全民站出來「自己的票自己顧」。

6萬志工齊監票

許宇甄11日於記者會指出，如今招募人數已經超過6萬，民眾反應如此熱烈，顯示出社會對中選會的不信任，所以才會踴躍的站出來。

她指出，不僅對開票有疑慮，民眾也擔憂電子開票系統有問題，所以國民黨中央黨部也會設立計票中心，各地投開票所計統計結果出爐後，就會有人拍照回傳至中央黨部，一旦與中選會數據有所差距，馬上就會提出異議。許宇甄更向民眾喊話說，與其在家裡擔憂選舉出現疑雲，不如站起身來加入監票行列，為公平公正選舉盡一份心力。

國民黨考紀會主委黃怡騰指出，此次台灣總統與立法委員選舉，全世界都在關注，除了見證台灣選民展現民主的真諦之外，還要看選舉法制的效力能否揮花作用，包括選務行政能否精準統計民意；選務監察能否公平公開完成選舉。

干擾投票將觸法

中選會11日也發布新聞表示，總統立委選舉投票日在即，有心人士卻在網路製造或轉傳似是而非的選務造謠，企圖干擾選務及妨害投票，如「投票日當天可監控錄影選民的投票行為」、「投票日當天8點前民眾即可進入投票所檢查」等。

中選會提醒，這些都是選務謠言，投開票所工作人員皆依選務法令辦理投開票作業，也請民眾遵守法律規定，勿聽信選務謠言，更勿干擾、妨害或擾亂投票與選務，如出現妨害民眾自由行使其投票權等不法行為，將按其情節輕重，應依刑法第142條或第147條等依法究辦。

【更多精采內容，詳見 】

商品推薦