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侯康配最強預告！復刻16年前「萬馬奔騰」感動 「準備好了」已成PTT鄉民哏

DailyView網路溫度計／ 劉又瑋
國民黨2008年總統大選廣告。 圖擷自YouTube
國民黨2008年總統大選廣告。 圖擷自YouTube

2024年中華民國總統及立法委員選舉將在本週六（13日）投票，藍綠白三陣營持續透過造勢大會、車隊掃街拚場衝刺，更陸續推出打動人心的廣告吸引選民。面對民進黨「美德配」成功操作，國民黨「侯康配」也宣布在9日晚間播出重現16年前感動的最新廣告，希望透過這部影片告訴台灣人，他們「準備好了」。

「侯康配」推出新廣告 預告重現2008年感動

民進黨2日推出競選廣告《在路上》，感性訴求造成廣大迴響，社群平台總點閱數共計破千萬。國民黨總統候選人侯友宜官方YouTube頻道則在昨晚一連發布國、台、客語三種配音的23秒廣告前導片，標題寫著「你還記得這支廣告嗎？2024，政黨輪替、團結勝選」。影片跑完開場字卡後，以一段磅礡音樂搭配台灣各地風景拉開序幕，傳達訴求改變的理念，結尾配上駿馬在夕陽下奔馳的畫面，呼籲選民「你的一票就是改變台灣的力量」。

影片說明欄強調「2008年的感動將再重現一次！2024侯友宜、趙少康最新競選廣告即將推出」，向各界宣告今晚釋出完整版。網友看見熟悉畫面及耳熟配樂，立刻回想起這段畫面是重現2008年國民黨正副總統候選人馬英九、蕭萬長「馬蕭配」經典操作，在選戰最後一刻推出被譽為台灣選舉史上「最成功催票廣告」的《我們準備好了》。

2024總統大選將在本週六1月13日投票，藍綠白三陣營近期持續透過造勢大會、車隊掃街拚場衝刺，也陸續推出打動人心的廣告吸引選民。民進黨2日發布《在路上》廣告，感性訴求造成廣大迴響，總點閱數已經破千萬。面對民進黨「美德配」成功操作，國民黨「侯康配」也宣布在9日晚間播出，可以重現16年前感動的最新廣告，希望透過這部影片告訴台灣人，他們「準備好了」。

▲國民黨「侯康配」最新廣告預告片，復刻2008年「馬蕭配」經典催票廣告。

image source: YT／侯友宜 houyuihwck1215

「準備好了」已成PTT鄉民哏 留言接力重現廣告橋段

該預告片被分享到社群平台PTT立刻引發熱烈討論，因為《我們準備好了》早已是鄉民公認的「知名網路哏」，每當文章標題出現「準備好了」字樣，討論串就會歪樓，將文章主要訴求先擺一邊，以接力留言方式重現這部廣告的經典場景，其中又以棒球版、NBA版等以運動賽事為主的討論區最常出現。

2024總統大選將在本週六1月13日投票，藍綠白三陣營近期持續透過造勢大會、車隊掃街拚場衝刺，也陸續推出打動人心的廣告吸引選民。民進黨2日發布《在路上》廣告，感性訴求造成廣大迴響，總點閱數已經破千萬。面對民進黨「美德配」成功操作，國民黨「侯康配」也宣布在9日晚間播出，可以重現16年前感動的最新廣告，希望透過這部影片告訴台灣人，他們「準備好了」。

▲PTT棒球版（左）、NBA版（右）近一年文章出現「準備好了」歪樓留言截圖。

image source: PTT

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統發現，搜尋PTT近一年與「準備好了」有關的熱門關鍵字，最明顯就是「萬馬奔騰」這個描述廣告經典場景的詞彙，從政治廣告經典台詞成為PTT鄉民哏的「準備好了」，每次出現留言接力，都讓參與網友莞爾一笑，「小弟準備好了，萬馬奔騰」、「萬馬奔騰.jpg」、「我們準備好了，萬馬奔騰音樂下」、「我看PTT才有萬馬奔騰的梗了」、「就知道會有萬馬奔騰XDDD」。

▲PTT有關「準備好了」近一年熱門關鍵字。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年01月09日至2024年01月08日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『準備好了』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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