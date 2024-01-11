全球風險諮詢機構：賴清德是「美國的危險朋友」

全球政治風險諮詢機構「歐亞集團」（Eurasia Group）評估今年風險，將民進黨總統候選人賴清德跟烏克蘭總統澤倫斯基、以色列總理內唐亞胡並稱「美國的危險朋友」，指華府長期遵循一中原則，一面又和台灣進行安全合作，藉此嚇阻北京犯台和台灣宣布獨立，但賴清德若當選總統，台海不安現狀可能很快會受到考驗。

記者昨晚截稿前詢問，賴清德競辦表示暫無回應。

歐亞集團分析，美國總統拜登雖多次稱會幫助台灣防衛北京侵台，但美國官方立場仍是「戰略模糊」，拜登無意就台灣問題與北京爆發危機；賴清德被北京視為當代最傾向台獨的領袖，若當選將考驗台海現狀。拜登雖會反對賴清德尋求法理上的台獨，但考量台灣議題的國內政治情勢，拜登較不會反對賴尋求實質自治的潛在較小、象徵性舉措。

但這些舉措將足以引發北京空前的軍事回應，例如侵犯台灣領空、水域等。拜登將被迫展現支持台灣的決心來回應北京威逼，這將危及美中關係解凍並恐引發局勢升溫的循環。該集團指出，台、烏、以皆會持續作為美國重要盟友，但這三國的領袖追逐國家甚至個人利益的同時，恐使華府進一步捲入加劇的衝突。

有關澤倫斯基，歐亞集團指出，自從二○二二年俄軍入侵烏國，拜登是烏國最堅定盟友，主政下已提供基輔一一三○億美元軍事和其他援助。正角逐大位的前總統川普卻視澤倫斯基為仇人，倘若今年川普勝選恐會讓基輔頓失靠山。澤倫斯基同時疑似面臨政軍內鬥。

在內外壓力下，澤倫斯基可能採取風險更大的作戰以圖扭轉戰局，並在川普潛在上台前維持其政治地位；烏軍對俄國、克里米亞和黑海的攻勢可能加劇，這恐會引發俄國回應並迫使美國更直接涉入戰局。

至於內唐亞胡主政的以色列，是美國在中東最密切的盟國，莫怪拜登會在去年十月七日以國遇襲後堅定相挺。但加薩戰爭的處理和戰後方針，已令兩人公開交鋒；拜登想讓戰爭結束，但內唐亞胡被指基於政治和個人因素而持續作戰甚至升級。

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