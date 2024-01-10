賴清德：走蔡路線願與陸合作 侯友宜：騙票

總統大選進入倒數，民進黨總統候選人賴清德昨與副總統候選人蕭美琴共同舉行國際記者會，除了表達將延續蔡英文的兩岸政策，同時也強調戰爭沒有贏家，願意在對等、尊嚴的基礎上與中國大陸合作；他也強調，接受一中原則的主張不是真正的和平，沒有主權的和平是假和平。

這場國際記者會共廿八國、一二八家外媒組織與會，主題聚焦兩岸、國際關係。賴清德首先以全英文致詞，在兩岸議題上表示，對和平有理想，但沒有幻想，將維持兩岸現狀，並以中華民國台灣為架構。

對於賴清德的立場，外媒關注如何打破兩岸僵局，賴清德未做出具體回答，但他表示自己長期主張，應用交流取代圍堵，對話取代對抗，並認為蔡英文總統任內，對中國釋出許多善意，中國卻沒有正面回應；他強調，未來會維持相同的立場，只要能夠對等尊嚴，他願意跟中國在增進人民福祉目標下進行合作。

賴清德還把兩岸零互動的責任放在對岸，並表示希望他當選總統後，中國也能體會到，和平發展是雙方的責任，台灣不會改變友善、希望合作、希望兩岸和平共榮的立場，也希望中國能體會到國際局勢的改變，回到國際秩序上，扮演穩定印太和平的重要角色。

媒體仍想知道如何降低兩岸衝突、建立對話，有外媒問他是否支持馬英九前總統的觀點，即對話和降溫比威懾更為重要？賴清德則評論說，馬前總統所提出的內容與過去相差不大；他除重申會延續蔡總統政策，也反擊說，接受一個中國原則的主張，不是真正的和平，沒有主權的和平就跟香港一樣是假和平。

賴清德說，追求和平是靠實力，不是靠侵略者的善意，侵略者的善意是靠不住的；他批評馬英九接受九二共識，把國安放在次要地位，荒廢了國安的力量，且當年是由馬領軍阻擋台灣的軍購案。

賴清德最後表示，如果他當選總統，可以說明台灣民意支持的國家方向是信賴台灣、持續走進世界，中國就有機會檢討他們的對台政策；唯有他當選，才有助於在印太創造一個新的局面。

國民黨總統候選人侯友宜（中）昨晚回到故鄉嘉義舉辦造勢活動，呼籲在野力量團結，一同下架民進黨。記者余承翰／攝影

【記者侯俐安／台北報導】針對賴清德在國際記者會說樂意在對等之下和北京交流，國民黨總統候選人侯友宜說，賴清德很奇怪，選舉剩下幾天才想到要交流、對話，民進黨執政八年了，不交流、不對話，甚至公開說兩岸直航是木馬屠城記；選舉到了才說這些，從頭到尾都在騙選票，是在政治操作。

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