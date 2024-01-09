柯文哲：新政治對決舊勢力

民眾黨總統候選人柯文哲昨晚在台南北區延平鳳山宮廟口開講，現場喊超過兩千人。柯說，他參選以來不被看好，還有人跟他說，若造勢有五百人就捐給他五百萬元，「現在我前面的人數就不只五百人」，現場響起一片掌聲歡呼。

柯文哲說，這場選舉是新政治跟舊勢力對決，唯有民眾黨上去，才有可能新政治、新文化。

選戰倒數，棄保議題發酵，柯文哲競選總幹事黃珊珊昨表示，柯粉就是柯粉，不會受到影響，這個問題不是問題，操作棄保廿幾年前可能有用，「但就像廿年前的馬英九，是會遺臭萬年的」。

國民黨是否訴求「棄柯保侯」？國民黨總統候選人侯友宜昨說，他會堅定自己步伐向前走，相信台灣人民有智慧，要完成政黨輪替，一定要集中力量支持侯康。民進黨總候選人賴清德則說，聯合政府只是競選口號，只是為了個人政治利益。

總統府秘書長林佳龍昨接受「ＰＯＰ撞新聞」主持人黃暐瀚專訪，被問到國民黨在總統大選操作棄保有用嗎？林佳龍直說，「很難了啦」，他也說，柯文哲不是想像中可以棄保的人，也不是會被「聯合政府」引誘回來的人。

林佳龍說，柯不弱，侯友宜也沒有很強，柯不弱是個人特質，周遭就是有年輕人投柯文哲，也會去影響別人。

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