醫界選票鬆動？ 台大醫：好幾個醫師群組要投藍

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
台大醫院婦產科師施景中於臉書連發2文，請醫界人士三思。取自施景中臉書
台大醫院婦產科師施景中於臉書連發2文，請醫界人士三思。取自施景中臉書

二○二四總統大選投票日愈來愈近，被視為傳統民進黨鐵桿部隊的醫界人士卻感到憂心。台大醫院婦產科醫師施景中周日於臉書連發兩文，內容提及國民黨副總統候選人趙少康日前開出健保給付一點一元的支票，對民進黨總統、副總統候選人賴清德蕭美琴的殺傷力很大，已有好幾個醫師ＬＩＮＥ群組一面倒說「今生第一次要投國民黨」。

施景中表示，另位長期熱心做公益的醫師朋友預估，綠軍醫護票將大崩盤，一個月前就預料；醫界護理界的鐵票從民進黨不分區名單公布後就出現走山，醫界不會永遠都是任勞任怨、無限做功德的人，綠營必須正視這件事情。

趙少康提出的醫界政策包括醫院「急性病床」和「特殊病床」護理師每月增加津貼一萬元、重新檢討健保支付制度、健保浮動點值以一點一元為目標，且研議三班護病比入法。

賴清德競選辦公室回應，已陸續提出許多具體承諾，像是平均健保點值不低於「○點九」，並朝「一點一元」目標邁進。

衛福部薛瑞元表示，健保是總額制度，如要確保點值一點一元，就必須限制醫療服務量，想保障健保點值必須透過修「健保法」，目前總額預算有限，保障點值有一定困難度，否則就需增加健保保費。

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