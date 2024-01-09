冷眼集／查介選兩樣情 綠把中共當提款機

斯斯有兩種，檢調查辦中國介選也有兩種。里長、退警赴陸旅遊，檢調就大動作雷霆約談，但遇到民進黨要員鄭文燦、羅致政不雅影片是否中國介選，檢調就祕而不宣；司法如果選擇性辦案，表面宣稱查介選，自己卻可能成為介選黑手，恐難令人信服。

民進黨總統候選人賴清德敲鑼打鼓稱中國全方面介入台灣大選，檢調近期即以中共介選為由，鎖定特定族群大舉偵辦，各地村里長赴陸旅遊就有二百多人因不當招待而涉案，此舉也被質疑，國家機器拿中共當政治提款機，為了選舉利益隨意貼標籤抹紅，連里長伯都不放過。

選前敏感時刻，屢傳出里長、退休警因到中國大陸旅遊，遭檢警傳喚、約談，三位台中里長日前在藍營立委候選人陪同下開記者會，控訴綠色恐怖，不查高端疫苗採購卻查里長。記者陳秋雲／攝影

對於里長被以「反滲透法」、「公職人員選舉罷免法」之名約談，國民黨立法院黨團指控，許多里長都是當街被帶走，造成寒蟬效應；不久前，法務部在行政院會報告，加強查緝的五大境外勢力新興介選模式，更將新住民列為首位。

如此肅殺的氛圍，行政院副院長鄭文燦日前出席新住民造勢時，一一點名在場的新住民國籍，包含越南、印尼、新加坡、緬甸等，當提到有沒有人來自大陸時，現場突然一片靜默，對照蔡英文總統聲稱「只要我當總統一天，沒人需要為他的認同道歉」，無疑是最大的諷刺。

最高檢日前公布「辦理選舉查察案件Q&A」，有關假訊息部分明確指示，經鑑識後判斷有深偽可能性者，檢警調應立即發布新聞澄清、協助迅速下架，並溯源追查幕後主嫌。不過，這個標準顯然不適用綠色權貴，導致檢調「有口難言」，不敢說出真相。

查介選，檢調兩樣情，對里長伯大張旗鼓要辦要查、遇到綠色自己人就保持緘默，檢調的政治智慧，選民都看在眼裡。

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