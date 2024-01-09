退警赴陸被約談 藍籲停止司法介選

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導
國民黨立院黨團昨天舉行記者會，聲援退警劉佳昇（右二）因反滲透法案被約談。記者林伯東／攝影
國民黨立院黨團昨天舉行記者會，聲援退警劉佳昇（右二）因反滲透法案被約談。記者林伯東／攝影

苗栗縣警局刑警大隊退休警官劉佳昇去年十月到大陸梅州客家祖籍地等處尋根、旅遊五天，今年一月被北檢約談。國民黨立法院黨團昨舉行記者會抨擊，民進黨不惜動用司法強力介選，連在微信寫下「兩岸一家親，子子孫孫永享太平」都違法，難道選情告急到連客家人都要欺負？國民黨團首席副書記長李德維呼籲，「停止司法介選」。

民進黨發言人張志豪說，中國介選途徑和方式多元，尤其大選更為嚴重，國民黨不要刻意把單一個案子做惡意的政治操作，民進黨尊重檢調偵辦。

劉佳昇昨天出席記者會表示，去年六月他從苗栗縣刑警大隊退休，八月透過客家友人知悉，祖籍廣東梅州蕉嶺正在招商，於是跟著招商團前往梅州，單純看看有無商機，同時探訪客家祖籍故居；今年一月初卻接到苗栗地檢署通知書，要求到北檢接受檢察官訊問。

劉佳昇說，檢察官起初先詢問基本身分，緊接著問「難道你不知道今年要總統大選？」「你去梅州做什麼？」再拿出微信截圖，指出一段「兩岸一家親，子子孫孫永享太平」的文字，問是否為本人所放上訊息？他不解這樣是犯了什麼法？

劉佳昇表示，檢察官再詢問在梅州是否有接觸到中共統戰部官員？他只知道大陸對台事務都是由國台辦出面處理，根本不曉得有什麼統戰部人員。他也問檢察官，難道兩岸和平不好嗎？難道以客商身分到梅州，順道看看祖籍老家也不行？檢方以違反「反滲透法」罪名通知到案，這對在公部門服務卅五年的他來說，根本就是不名譽的事情，傳出去人家以為他叛國。

國民黨立委徐志榮說，退休警官到大陸客家鄉尋根，寫下「兩岸一家親」就要被通知傳喚，他呼籲檢警調不要當特定政黨的打手。

2024選舉 2024總統選舉 介選 國台辦 反滲透法 徐志榮 李德維

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