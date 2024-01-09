若中共介選 是國安危機 侯友宜：24小時內公布真偽

民進黨立委羅致政疑似不雅私密影片鑑定結果已出爐，但檢調祕而不宣。國民黨總統候選人侯友宜昨天說，限民進黨廿四小時內公布真偽度，否則人民會懷疑是否國家機器介選？羅致政昨低調表示，相關內容檢調都已說明，他仍維持先前在臉書的說法，不會另外再回應。

侯友宜昨質疑，既然是中共介選，何其重要，羅致政影片、照片流出時，民進黨就是說中共介選，現在檢測完畢很清楚，卻說選後才要公布？蔡英文總統錄音檔外流也說是中共介選，「這是國安危機」，不能開玩笑，更不可以輕視，要趕快查清楚，在選前給國人清楚真相，到底有沒有介選讓國家產生危機，「這東西有夠重要，要搞清楚」。

侯競辦發言人吳亮賢表示，若該錄音真的是蔡總統私下談話，是否代表國家元首被竊聽？加上蔡總統對話對象是民進黨要員，若對話被流出，是否代表民進黨政府要員裡面有中共間諜？此事非同小可，是嚴重國安危機及漏洞。

國民黨立委候選人游淑慧說，民進黨什麼骯髒難看的事被發現就說介選、深偽，但史上最大國安破口，可能是執政黨國防外交立委結交陸籍女友、執政黨國防外交立委偷錄總統對談，原來「自己人才是破口」。

「壹傳媒」總編璩美鳳昨天到羅致政板橋競選總部「借廁所」，順勢邀請羅加入追求真相團隊，她也預告今天下午將赴數位部懇求部長唐鳳查真相。當時羅因行程外出，競總在門口擺上「選舉很忙，統促黨璩女士不要做秀了」、「過去是受害者，如今變加害人」等標語，但仍收下邀請函。對於璩美鳳舉動，羅致政昨批，「就是作秀」。

另外，桃園立委候選人馬治薇涉受中資贊助，民眾黨總統候選人柯文哲卻稱馬很小咖，民進黨總統候選人賴清德說，此事看出中國對台灣滲透非常普遍，不僅國民黨，連民眾黨都沒有辦法倖免。

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