羅致政案深偽鑑定暫不公布 藍酸「有一種答案叫默認」

聯合報／ 記者蔣永佑林麗玉／台北報導
在網路上瘋傳的立委羅致政性愛影片，調查局深偽鑑定結果已出爐，檢調都稱不宜直接說明。圖／聯合報系資料照片
在網路上瘋傳的立委羅致政性愛影片，調查局深偽鑑定結果已出爐，檢調都稱不宜直接說明。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委羅致政在網路被瘋傳疑似不雅私密影片，羅親赴新北市調處提告是深度偽造及境外介選。調查局昨證實影片鑑定結果已出爐，基於全案由新北地檢署指揮偵辦，不宜對外說明；新北檢則說，全案涉及性侵害犯罪防治法不實性影像及妨害性隱私，也不便說明。時逢大選敏感時刻，檢調都未直接否認、澄清該性愛片是遭深偽或造假。

國民黨立委候選人游淑慧昨說，若是偽造，新北檢一定會趕快還羅致政清白，但目前沒辦法，答案不言可喻，「有一種答案叫默認」。

不過，根據最高檢日前公布的「辦理選舉查察案件Q&A」中，有關假訊息部分曾明確指示，檢警調接獲深偽影音假訊息案件，應即送調查局或刑事局鑑識；經鑑識後判斷有深偽可能性者，檢警調應立即發布新聞澄清、協助迅速下架，並溯源追查幕後主嫌。

繼性愛影片後，羅致政又被爆出疑似與蔡英文總統私下四十一分鐘對話的錄音檔。羅致政表示境外勢力介選，並聲明期待國安及司法單位迅速處理，但目前新北檢並未接獲羅致政提告，羅是否向其他檢警調提告不得而知。

據了解，調查局的深偽鑑定報告在上周五出爐，為避免鑑定結果外洩，調查局一拿到報告立刻密封，指派專人送往新北地檢署；新北地檢署也證實，上周五下午收到鑑定報告。由於選舉進入倒數，為避免此刻公布鑑定結果影響選情，檢調傾向選後視偵查進度，再對外適度說明。

檢調昨未明確否認羅致政性愛影片為深偽，外界認為影片內容恐非全是假，因囿於性侵害防治法規定，相關性影像須本人同意才能公布，且影片中男女真實身分尚未證實，要等檢方進一步調查後才能確認。除釐清影片中人物身分，檢方也積極追溯影片傳播路徑，設法揪出幕後散布者。

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