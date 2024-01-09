反廢死聯盟 呼籲3黨候選人表態
廢死議題延燒，民進黨總統候選人賴清德遲未表態，國民黨北市議員王欣儀以受害家屬身分，與多位立委候選人昨宣布成立「反廢死正義大聯盟」，呼籲3黨正、副總統與立委候選人表明立場、簽署「反廢死實現正義公約」，確保未來不會修法廢死，並敦促政府依法執行死刑。台中4名國民黨立委候選人昨也怒嗆民進黨是知法玩法的「廢死黨」。
藍營要求候選人表態，賴清德競選總部發言人陳世凱昨說，對廢死議題從沒閃躲，台灣現在沒廢死，但應對死刑必須更謹慎，更詳細。
王欣儀與立委候選人張斯綱、賴士葆、洪佳君、涂權吉、羅智強宣布成立「反廢死正義大聯盟」。王欣儀說，姊姊當年慘遭追求者猛刺39刀而死，母親過度傷心一夜白髮，當她打扮出門時，父親甚至說「恨不得在你臉上畫一刀」。身為受害者家屬，她無法接受廢死，籲總統、立委候選人都應公開表態，不是閉口不談、掉頭就走，甚至謊稱中共介選。
台中國民黨立委候選人林家興、羅廷瑋、黃健豪、廖偉翔昨也開記者會，表態「反廢死、挺公義」，怒嗆民進黨是「廢死政黨」，他們批蔡政府「有法不執行」，不只不敢修正廢死黨綱，還利用釋憲程序當擋箭牌，實質廢死。
林家興說，台灣社會有八成多贊成執行死刑，民進黨2015年還曾提案要廢除死刑，提案立委至今還活躍在台灣政壇，民進黨知法玩法，台灣未廢死就違法拖延，37名死刑犯也藉聲請釋憲程序拖延，成為司法遮羞布。
民眾黨總統候選人柯文哲昨晚在台南開講，台南殺警案死者曹姓警員的胞兄提問柯對廢除死刑、不執行死刑看法？曹的胞兄說，嫌犯一審已被判死刑，為何還獲這麼多人權保護？希望胞弟的死能為國家制度帶來改變。
柯文哲舉漢高祖劉邦進入關中與民約法三章「殺人者死」為例，說明死刑這件事是中華文化傳統，如果死刑是歷史文化，要就遵守，不然修改法令，最糟糕就是法令訂在那不執行，「如果我來執政就兩個選擇，要嘛就執行死刑，要就修改規定，不得放出終身監禁」，不能法令放在那裡不執行。
▪ 政黨票能幹嘛？4神秘數字搶席次、領補助、還可扣稅
▪ 大選結果繫在年輕人手上？2016、2020投票率直接「差1格」
▪ 立委抽籤結果出爐！選區名單、號次一次看
▪ 影／3組拚總統 選民抱不平：幹嘛蹚這趟渾水？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言