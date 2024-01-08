影／「原來這麼大一包」 這包白米讓趙少康破防笑場
國民黨副總統候選人趙少康下午到中興新村舉辦座談會，南投二選區民進黨候選人蔡培慧「送白米」遭檢舉賄選，趙少康關心案情好奇檢查這包白米，原以為是小包裝米，沒想到卻重達5公斤，趙高舉白米展示，忍不住說：「原來這麼大一包」。
投票日逼近，各地都有候選人贈送禮品甚至麵線遭檢舉賄選，遭檢方調查。南投二選區競爭激烈，蔡培慧陣營曾檢舉游顥贈送廚餘桶涉嫌賄選；游顥也爆料有民眾檢舉，蔡培慧贈送包裝米給民眾，包裝上還貼蔡培慧貼紙，質疑蔡培慧一邊喊反賄選卻送白米賄選，雙方陣營互攻多日。
趙少康今天到南投陪同游顥車隊掃街拜票，也關切白米案調查進度，下午座談會時，游顥競選總部人員將包裝米放在桌上，南投縣長許淑華要將白米挪到趙少康座位，沒想到一手拉不動，趙少康看到包裝米也相當好奇，原以為是幾百公克的小包裝米，沒想到這包米重達5公斤，趙少康前後仔細檢查，甚至將包裝米高舉過頭展示，讓他舉得相當費力，驚訝說「原來這麼大一包」，忍不住笑場。
游顥說，這次選舉國民黨團結，讓蔡培慧相當緊張，蔡培慧一方面喊反賄選，一方面卻在包裝米貼上貼紙送給選民，檢警已通知相關選民說明；蔡培慧許多政策也是抄襲前後任縣長林明溱、許淑華的政績「割稻尾」。游顥強調，南投不能再空轉，請鄉親支持游顥、侯康配和國民黨，一起為南投打拚、努力。
蔡培慧競選總部說，他們在非選戰期間，擔任志工參與協助公益活動，白米是由慈善公益團體提供，轉贈給華山基金會，目的在照顧弱勢老人。游顥為了選舉，扭曲事實、散播謠言，惡質抹黑公益慈善團體、糟蹋弱勢老人，蔡培慧說，游顥競選團隊還有人組團到中國旅遊，接受落地招待，遭檢方調查並以20萬元交保。
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