星前駐聯合國代表：2024台灣「高危年」
新加坡前駐聯合國代表、知名國際關係學者馬凱碩近日在聯合早報撰文指出，當今世界仍有多個可能引發戰爭的斷層線，最危險的中心地帶是台灣，這是足以引發美國和中國兩個超級強國直接發生衝突的議題，而二○二四年是台灣的「高危年」，主要是總統選舉結果。
曾任新加坡國立大學李光耀公共政策學院院長的馬凱碩在文中稱，台灣人希望維持現有自主的願望、要繼續過目前日子、擁有現在的生活方式，但弔詭的是，台灣人愈是把票投給「台獨」候選人，就愈會危及他們珍惜的自主。
他指出，一旦台灣宣布獨立，中國即會宣戰；美國充分了解這點。因此，當支持主張台獨的領導人陳水扁在二○○三年企圖透過公投「躡手躡腳」走向獨立，時任美國總統布希就堅決反對，「如果華盛頓現在能堅持這個立場，台灣就能免於戰爭。」但令人難過的是，二○二四年將出現一場更危險的美國總統選舉，拜登很可能對壘前任總統川普，反覆無常的川普若當選將更難預測，民主、共和兩黨會想方設法顯示自己更「反華親台」。
馬凱碩直言，一些台灣人或許會因此錯以為得到美國政體強勁支持，但他們應該翻讀歷史，地緣政治中的棋子總會被犧牲，看看今天的烏克蘭就知道。
他預期第二大危險的斷層線在於中國和印度之間。二○二○年六月，兩國邊境的小衝突導致傷亡，中印間的互信崩潰，直到今天都還沒恢復；第三處在印度與巴基斯坦，很多對核戰非常了解的專家都相信，最接近觸發核衝突的是印度與巴基斯坦。
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