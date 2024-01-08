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蕭美琴批韓國瑜：喜歡娛樂講大話
民進黨昨晚在高雄鳳山造勢，曾締造「韓流」的前市長韓國瑜成箭靶。民進黨副總統候選人蕭美琴說，過去高雄人曾一不小心選錯一個韓國瑜，她無法想像未來如何向外國朋友解釋，「我們的國會議長曾經用膝蓋走路，我們的議長喜歡娛樂講大話」。蔡英文總統也說，高雄輕軌一度被宣布停工，高雄人以勇氣重新選擇高雄市長陳其邁，又加速高雄輕軌進度。
陳其邁說，高雄輕軌在韓國瑜前市長時期被停工快兩年，如今成了高雄人驕傲；韓國瑜要把中油前煉油廠土地當做賽馬場，他則把賽馬場變成晶圓廠，這是中央與地方合作一起有的好成績。行政院前院長蘇貞昌表示，以前有人說高雄又老又窮，但現在高雄演唱會多，各項建設一日千里，哪裡又老又窮？
蕭說，她兩個月前回台，發現有些人嫌這裡不好、那裡不好 ；執政黨確實有做得不夠周到的地方、遺漏一些人，所以蔡英文總統提出加薪、減稅、減輕年輕人負擔，讓更多人得到照顧，社會發展更平均。蔡總統已讓世界上架台灣，蔡總統開的這部車鑰匙已經交給賴清德，一月十三日是繼續在世界上架台灣的日子。
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