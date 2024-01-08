新聞眼／棄保戰開打 選情更加混沌

總統大選超級星期天，藍、綠、白齊聚高雄大造勢，一個高雄彷彿三個世界。三黨催出基本盤。但棄保牌能牽引的選票難以估算，也讓最後的選情更加混沌。

國民黨總統候選人侯友宜連日大造勢，第三站高雄場凝聚龐大人氣，發揮組織動員基層實力，也有更多自發性親子組合攜家帶眷到場，他們代表的是對現況的不滿與對國家、孩童未來的擔憂，高舉國旗期盼政黨輪替。

台大前校長管中閔輔選處女秀獻給高雄，一番談話震撼全場。對中間選民群眾具有魅力的管中閔，是被民進黨府院黨追殺的標誌性受害者，昨天一句民進黨「吃銅吃鐵吃台灣」頗具說服力；國民黨主席朱立倫則連日喊出改變，代表藍營的謙卑與反省。

柯文哲選前最後關鍵造勢選在台中、高雄、台北，鎖定人口眾多的都會區，盼氣勢向外擴散。柯近來除了車隊掃街，每天都有拍照互動，排隊人潮一天比一天踴躍，昨在高雄駁二特區、瑞豐夜市旁，排隊人潮再度爆滿，大批中小學生更如「看偶像」，柯號召柯粉選前之夜擠爆凱道，目的是凝聚士氣，慎防棄保。

相形之下，民進黨昨晚在高雄捷運鳳山西站造勢晚會，雖支持者「滿到溢出會場」，但這裡本是綠營大票倉，氣勢與藍白相比若未明顯勝出就是賴的隱憂。

三陣營造勢比人數也比聲勢，各自鞏固基本盤之餘，也都希望在大選最後一哩路，催出中間沉默多數。不過，國民黨前天由高雄市前市長韓國瑜喊出柯文哲「不會贏」，呼籲選票集中投侯友宜，昨又有前總統馬英九點頭「棄柯保侯」，藍白全力搶票，已經一觸即發。

柯營雖未喊出「棄侯保柯」，但「棄藍綠、保台灣」已是近期選戰主軸，幾與「棄侯」無異，還能「一次同時下架藍綠」，對凝聚支持者也具說服力。

選戰最後階段，棄保之聲已不絕於耳；不過，藍白最初期待合作「共同下架民進黨」，如今為了選票相爭各喊棄保，會不會因選票逼近反而成為綠營所樂見？

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