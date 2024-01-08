選戰筆記／亞運教訓 壓線前也可能翻船

二○二四大選倒數，藍綠白邁向選戰最後一哩路，昨天齊聚高雄造勢大拚場。在三強鼎立態勢下，選前任何一個突發事件都可能影響選舉最終結果，國民黨須慎防「抗中」情緒影響投票意願；民進黨要警惕「討厭民進黨」的氛圍持續擴散；民眾黨則要防範棄保效應發酵。

選前黃金周，三腳督基本盤已大致底定，中間選民及未表態選民成為三方積極爭取目標。國民黨總統候選人侯友宜近期勤走中南部，盼突圍艱困選區、開拓票源，副手趙少康協助穩住北部票倉；民進黨總統候選人賴清德的全台大車掃同樣從南部起跑，回防本命區後再回故鄉新北市；民眾黨總統候選人柯文哲除了拚巷弄掃街，近期也加強空戰攻勢，爭取更多年輕選票。

歷史經驗告訴我們，選舉很容易因為一次事件、一個議題，導致結果逆轉。反送中、周子瑜事件，都是在選前很短時間，導致投票行為出現翻盤式的改變。

回顧二○○○年總統大選，同樣是有三方鼎立的候選人，呼聲最高的宋楚瑜因興票案中箭落馬；二○○四年則有「兩顆子彈」，連戰敗選；二○一八年台北市長選戰，中選會被指控「邊投邊開」造成「棄姚保柯」發酵，影響丁守中選情等。

去年杭州亞運滑輪溜冰男子三千公尺接力，南韓選手高興太早，忽略中華隊對勝利的渴望，最後以零點零一秒飲恨。綠看準藍白距離拉不開，幾場造勢已喜形於色，競選團隊對藍白攻擊的冷處理，毫不掩飾傲慢。

隨著民進黨桃色風暴、高端疫苗黑箱、卡管案等印象再被喚起，以及廢死話題發酵，若忘記南韓飲恨的啟示，凡事推給「中國介選」，不顧選民感受，即使領先到最後一刻，都有翻船可能。

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