聽新聞
test
0:00 / 0:00

賴清德拒談廢死 侯友宜：選後還會理人民嗎

聯合報／ 記者朱冠諭張睿廷／連線報導
國民黨總統候選人侯友宜。記者許正宏／攝影
國民黨總統候選人侯友宜。記者許正宏／攝影

民進黨總統候選人賴清德未對廢死表態，國民黨總統候選人侯友宜昨表示，人民、媒體、網路都在問，賴清德支持廢死或反廢死，但賴一聽到問題、掉頭就走，選前就完全不聽人民聲音，選後還會理人民嗎？

侯友宜說，賴清德爭取擔任國家領導人，卻完全不敢清楚表示支持廢死或反廢死，尤其賴的副手蕭美琴支持廢死，民進黨態度就是支持廢死，現在還實質執行廢死。

侯友宜前晚在桃園造勢抨擊民進黨「貪腐在路上、黑金在路上、廢死在路上、台獨在路上」，侯昨進一步表示，民進黨貪腐讓人有夠生氣、民進黨廢死讓人有夠擔心安全問題、民進黨引戰讓人有夠害怕戰爭，這些事情都是現在進行式。

桃園市長張善政說，不論廢死或反對廢死，每人可以有自己的價值觀，但人民看的是領導人面對問題的態度，一位領導人若迴避問題，將來就不能期待好好領導國家。

國民黨副總統候選人趙少康昨天上午陪同國民黨立委候選人李彥秀掃街拜票時主動表示，希望國台辦轉告陸方相關部門，釋出善意，讓陸機及陸艦別再到海峽中線附近，盼未來一周台灣海峽能夠和平，讓選舉平和，別給人民壓力。

2024選舉 2024總統選舉 廢死 侯友宜 賴清德 李彥秀 海峽中線 趙少康 張善政

延伸閱讀

柯文哲前腳剛走！侯友宜、蔣萬安進瑞豐夜市掃街 藍白較勁意味濃

屏東大造勢 賴清德力薦鍾佳濱、徐富癸與伍麗華3席全上

藍白超級星期天瑞豐夜市掃街 侯友宜、柯文哲拚場未碰面

管中閔現身站台掀高潮！侯友宜：一票票找回來 不要再被民進黨騙一次

相關新聞

超級周日決戰高雄 侯友宜：別再被綠騙

昨天是總統大選超級星期天，藍綠白決戰高雄。國民黨總統候選人侯友宜說，絕不能再被民進黨騙一次；台大前校長管中閔首度為選舉站...

棄柯保侯？ 馬英九表態：一定要這樣

選戰倒數一周，高雄市前市長韓國瑜前晚喊話「柯文哲不會贏」、呼喚柯的支持者選票要回流藍營後，前總統馬英九昨天也表示希望政黨...

新聞眼／棄保戰開打 選情更加混沌

總統大選超級星期天，藍、綠、白齊聚高雄大造勢，一個高雄彷彿三個世界。三黨催出基本盤。但棄保牌能牽引的選票難以估算，也讓最...

管中閔開戰賴清德站台侯康 台大校友大讚管勇敢發聲

2018年卡管案因大選成話題，民進黨總統候選人賴清德稱管中閔能上任台大校長，是他擔任行政院長核時定，這番話氣得管中閔開戰...

北京在台灣大選前只用文攻少了武嚇 有內外兩層因素

聯合報精選每周國際大事，由資深國際新聞媒體人郭崇倫深入解讀，帶讀者看懂國際新聞背後門道，快速掌握全球局勢變化。 看點1：台灣大選進入最後倒數，習近平在新年賀詞重提「祖國統一」引起各方關注，從五月天事件到經濟脅迫，中方此次文攻不斷，卻不見以往的大規模武嚇，除是舊金山拜習會共識之外，也與解放軍遭清洗有關。 看點2：新年伊始東亞不平靜。311福島地震後，日本大力改善應變機制及預警系統，孰料這次能登半島大地震卻遇上協調災難；至於鄰國南韓，在野黨魁李在明遇襲反映極端政治蠢蠢欲動，暴力正反覆出現。 看點3：以色列宣布從加薩部分撤軍之際，衝突因子正在中東地區醞釀，戰場有擴大風險，美國擊沉葉門叛軍船隻、以色列空襲黎巴嫩首都擊斃哈瑪斯二號人物後，中東是否將陷入大亂鬥局面？

賴清德拒談廢死 侯友宜：選後還會理人民嗎

民進黨總統候選人賴清德未對廢死表態，國民黨總統候選人侯友宜昨表示，人民、媒體、網路都在問，賴清德支持廢死或反廢死，但賴一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。