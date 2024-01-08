賴清德拒談廢死 侯友宜：選後還會理人民嗎

民進黨總統候選人賴清德未對廢死表態，國民黨總統候選人侯友宜昨表示，人民、媒體、網路都在問，賴清德支持廢死或反廢死，但賴一聽到問題、掉頭就走，選前就完全不聽人民聲音，選後還會理人民嗎？

侯友宜說，賴清德爭取擔任國家領導人，卻完全不敢清楚表示支持廢死或反廢死，尤其賴的副手蕭美琴支持廢死，民進黨態度就是支持廢死，現在還實質執行廢死。

侯友宜前晚在桃園造勢抨擊民進黨「貪腐在路上、黑金在路上、廢死在路上、台獨在路上」，侯昨進一步表示，民進黨貪腐讓人有夠生氣、民進黨廢死讓人有夠擔心安全問題、民進黨引戰讓人有夠害怕戰爭，這些事情都是現在進行式。

桃園市長張善政說，不論廢死或反對廢死，每人可以有自己的價值觀，但人民看的是領導人面對問題的態度，一位領導人若迴避問題，將來就不能期待好好領導國家。

國民黨副總統候選人趙少康昨天上午陪同國民黨立委候選人李彥秀掃街拜票時主動表示，希望國台辦轉告陸方相關部門，釋出善意，讓陸機及陸艦別再到海峽中線附近，盼未來一周台灣海峽能夠和平，讓選舉平和，別給人民壓力。

商品推薦