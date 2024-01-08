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男帶空氣槍挺柯文哲 維安加嚴

聯合報／ 記者黃寅簡慧珍／連線報導
32歲男子前晚參加台中舉辦的民眾大會師造勢大會入場時，被維安人員查獲攜帶空氣槍1支、辣椒彈4顆、辣椒水1罐。記者趙容萱／翻攝
32歲男子前晚參加台中舉辦的民眾大會師造勢大會入場時，被維安人員查獲攜帶空氣槍1支、辣椒彈4顆、辣椒水1罐。記者趙容萱／翻攝

民眾黨總統候選人柯文哲前晚台中大造勢，1名男子隨身攜帶空氣槍入場，遭維安人員攔下。台中市警局霧峰警分局昨說，32歲姚男攜空氣槍、辣椒彈和辣椒水進場，經查空氣槍非屬管制槍枝，依違反社會秩序維護法移送裁罰。由於投票日將至，警方已加強維安，民眾黨副總統候選人吳欣盈昨在台中拜票時表示，已收到訊息，維安會再加強，希望各候選人都要小心。

警方絲毫不敢大意，柯文哲妻子陳佩琪昨在彰化縣車掃拜票時，宣傳車被警車前包後跟，加強維安，前方約100公尺有警車開道，宣導車30公尺內也有員警騎機車保護。

民眾黨前晚在台中舉辦造勢晚會，主辦單位宣稱現場5萬人。柯文哲競選辦公室表示，維安人員查獲1名男子無故攜帶槍枝、彈匣和辣椒噴霧，立即移請霧峰分局偵辦。霧峰警分局昨證實，32歲姚男攜帶空氣槍1支、辣椒彈4顆及辣椒水1罐，但經初步鑑定空氣槍非屬管制槍枝，依違反社維法移送台中地方法院簡易庭裁罰。

警方偵訊時，姚男自稱是民眾黨支持者，帶空氣槍和辣椒彈是因現場人多，只是為了「防身」，警方追溯其行蹤，姚男1人獨自騎機車前往造勢場合，無人相伴。

2024選舉 2024總統選舉 民眾黨 柯文哲 槍枝 辣椒水 陳佩琪

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