港湖雙姝市場遭遇戰 趙少康助陣氣勢盛

內湖737市場7日上午熱鬧滾滾，國民黨立委候選人李彥秀與民進黨立委候選人高嘉瑜不約而同前往拜票。國民黨副總統候選人趙少康現身相挺李彥秀，引得市場群眾熱情歡迎，高呼「副總統」、「侯康凍蒜」，氣勢壓過地頭蛇的現任立委高嘉瑜。

高嘉瑜拜票碰壁

高嘉瑜7日一早到市場拜票，不僅到各攤販問好，更向民眾推薦薏仁漿等市場美食。但途中卻遇到到民眾嗆聲說，「民進黨不改變，臺灣不會好」。面對尷尬場面，高嘉瑜也只能回應說：「謝謝大姐」。

但後續趙少康現身市場挺身市場，民眾齊聲歡迎趙少康，高呼「侯康凍蒜」等口號，炒熱現場的氣氛。當趙少康接受媒體聯訪、回答問題時，圍觀群眾也會紛紛鼓掌，高喊「加油」，現場氣氛相當熱絡。

趙：共機別來台

趙少康指出，看到美國新聞週刊報導，去年一年中共飛機軍機，進入台灣防空識別區，有1709架，全年比年前增加76%，今年1月還有過來。他向國台辦喊話：「是不是請他轉告解放軍有關部門，剩一周台灣要選舉不要再到海峽中線附近，請你們讓台灣海峽保持和平，讓選舉保持平和，每天這樣來給台灣人民壓力，我們選舉這麼重要，你就不要來了」。

他也指出，不久傳出《路透社》報導，大陸廣電總局對樂團五月天施壓，當時他認為「太可惡」，就要求國台辦說明，國台辦3到4鐘頭就說明說「沒有」。他也指出，沒什麼管道，只有透過媒體向國台辦喊話，希望未來一周台海平靜，老共軍機不要在台灣繞來繞去，繞得大家心緒不寧。

選戰黃金周，民進黨與國民黨內湖南港區立委候選人都看準市場造勢，但趙少康的出現，讓整個市場焦點都在趙少康一人，更有許多民眾搶著要和他合照、握手。市場民眾受訪時也強調，「真正的民主就是，做不好就換人做，要政黨輪替。」





民進黨立委候選人高嘉瑜7日一早到市場拜票，不僅到各攤販問好，更向民眾推薦薏仁漿等市場美食。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

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