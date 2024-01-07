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賴清德邀選民上車：民進黨做不好會改革

聯合報／ 都會地方中心、政治中心記者／連線報導
民進黨總統候選人賴清德。本報系資料照
民進黨總統候選人賴清德。本報系資料照

民進黨總統候選人賴清德日前接受「民視」電視專訪，節目昨天播出。賴清德表示，總統大選最後衝刺，希望能多衝出五個百分點的選票，立委不分區部分將以再增加一百萬票為目標，盼達成總統勝選、國會過半。

賴清德表示，民進黨執政，也有一些事情沒做好，甚至犯錯，但是一如蔡英文總統所言，或是他在政見發表會辯論會上面不斷的說明，民進黨是一個會反省改革的政黨，做了不好的地方就改革，然後把民意當作進步的動力。

賴清德說，如果有犯錯的人，該移送就移送，該離開就離開，絕不護短。民進黨的政黨文化，幾十年來通通都是如此，和國民黨、民眾黨的文化不一樣。

此外，民進黨總統候選人賴清德昨天中午再度直搗國民黨總統候選人侯友宜故鄉嘉義，接著又搶攻台中搖擺州票倉，他以近日競選廣告「在路上」為例，蔡英文總統已將鑰匙交給他，「歡迎大家上車，一起走光明民主的路」。

2024選舉 2024總統選舉 賴清德 蔡英文 競選廣告 辯論會 侯友宜 政見發表會

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