侯友宜批綠貪汙「在路上」 綠喊車往對的方向開

二○二四大選決戰倒數，選前最後周末各陣營大造勢，藍綠昨晚在桃園中壢短兵相接，今天藍綠白同步移師高雄大車拚，近日公開斥責民進黨貪腐的台大前校長管中閔將現身力挺國民黨總統候選人侯友宜。侯友宜昨晚在桃園造勢，他以賴蕭競選影片「在路上」抨擊「民進黨是貪汙在路上、黑金在路上、引戰在路上、台獨在路上，將人民帶往萬劫不復的深淵」，呼籲選民集中選票投給他，找回一個人民信賴的政府，讓台灣重新出發。

民進黨總統候選人賴清德昨晚在新北市造勢，支持者擠滿新莊運動場。記者葉信菉／攝影

綠打總統牌 不能「倒退嚕」

民進黨總統候選人賴清德昨天先在桃園造勢，再深入侯友宜大本營新北市造勢，重兵集結北台灣，力求在桃園、新北兩大票倉開出紅盤，昨晚支持者聚集土城、新莊，蔡英文總統和賴清德、民進黨副總統候選人蕭美琴主打「總統牌」訴求「在路上」，強調唯有繼續蔡路線，國家才會繼續向前行，要延續民進黨中央執政安定感，不走回頭路。蔡總統表示，「台灣這台車要穩穩地開，且往對的方向開」。

「總統車子開得很穩，台灣正走在進步改革的道路上。」賴清德表示，蔡總統把國政的鑰匙交給賴蕭，賴蕭會在對的方向認真打拚，而關鍵引擎也在國會，如果國會過半，這台車才能開得更遠，力求席次也要過半。賴也打趣說，「大家放心，我不會把你們丟在路邊，會共同出發，一起達成目標」。

蕭美琴說，「我們已經有對的人帶領台灣，而這條路上，最熟悉路況的人，就是坐在副駕駛座上的賴清德。」現在已經走在世界上架台灣的路上，這條路不能「倒退嚕」。

藍批新潮流 「把台灣沉淪」

侯友宜批評，民進黨總統候選人賴清德為首的新潮流是黑金的結合體，把台灣都沉淪下去，「人民儉腸凹肚，新潮流吃飽飽，這台車這樣開台灣會平安嗎？人民的肚子能顧好嗎？」這場選戰對台灣、對中華民國，是站在命運的紅綠燈，現在大家要翻轉，他會結合各黨各派最優秀、最專業的人才，共治國家，關鍵時刻他會邀柯文哲、郭台銘等有志之士，大家一起聯合打造人民可信賴的政府。

國民黨副總統候選人趙少康也說，「在路上」就是去貪腐的路上、去危險的路上，一定要讓民進黨的車子停下來，換侯康配開出新的前途。

民眾黨總統候選人柯文哲昨在台中大里振坤宮舉行選前黃金周造勢晚會，吸引許多支持者到場參與。記者黃仲裕／攝影

柯批賴清德 「被謊話淹沒」

藍綠在北台灣搶票，民眾黨總統候選人柯文哲昨晚在台中大里造勢，現場群眾高喊「台灣的選擇柯文哲」。柯文哲轟綠批藍，稱記者曾問他，為何常罵綠而不罵藍？他說，猴子爬上去才看到屁股紅，只是因為民進黨執政，才被看到問題，換成國民黨爬上樹，屁股也是紅的。

「為何民進黨八年墮落成這樣？他們執政到一個程度，良心不見了。」柯文哲說，賴清德不敢回答高端疫苗合約議題，違建問題也不斷說謊，「我都看不到賴清德，你被謊話淹沒了」。

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