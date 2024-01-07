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侯辦秀經濟數據 酸綠膨風成性

聯合報／ 記者屈彥辰／新北報導
國民黨總統候選人侯友宜競辦指民進黨執政八年的經濟表現不如預期，膨風經濟表現，欺騙成性。（路透）
國民黨總統候選人侯友宜競辦指民進黨執政八年的經濟表現不如預期，膨風經濟表現，欺騙成性。（路透）

蔡英文總統曾稱「台灣廿年來經濟最好」，蔡政府是最會還債的政府；民進黨總統候選人賴清德競辦亦稱，疫情期間的台灣經濟成長率是世界第一。國民黨總統候選人侯友宜競辦昨舉行記者會，秀出多項經濟數據，指民進黨執政八年的經濟表現不如預期，膨風經濟表現，欺騙成性。

國民黨國政基金會經濟組召集人林祖嘉說，根據國際貨幣金、主計總處的公開資料，台灣經濟成長率於二○二○、二○二一、二○二二年的世界排名，分別是第十二、六三、一三六名，節節敗退，哪來的世界第一？

林祖嘉指出，中央國債正在增加中，高達五兆九四八八億元，七年來，債務增加五五○○億元，未包含蔡政府已同意、但還沒編成的三項特別預算，未來要再借六七九○億元。

林祖嘉表示，電費因民進黨錯誤的能源政策漲三次，表面漲幅逼近百分之廿三，為了解決台電瀕破產，蔡政府用納稅錢，彌補台電缺口達二五○○億，是名副其實的「電費小偷」。房價部分，過去七年國內預售屋與新成屋價格漲幅達百分之八十；貧富差距來到十年來的新高。

侯競選國政顧問團召集人杜紫軍說，國內出生率探底，已面臨「生不如死」，蔡英文政府沒有任何措施，完全束手無策，才讓出生數直直落。杜表示，侯友宜為因應少子化，提出生育、購屋等一系列的政見。成立少子化基金，支持女性凍卵補助最高新台幣三萬元，育嬰留職停薪津貼調升至投保薪資全薪，三胎以上家庭補助一百萬元，可用於購屋、換屋頭期款及租屋等，促進生育。

侯競辦發言人柳采葳批，有一種好叫「民進黨覺得你好」，民進黨膨風成性，不願面對真相。賴清德吹噓疫情期間台灣經濟成長率全世界第一，並非事實；台灣的薪資成長也被通膨吃掉，高物價和高房價讓人民苦不堪言，民進黨只願活在平行時空。

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