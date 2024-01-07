侯辦秀經濟數據 酸綠膨風成性

蔡英文總統曾稱「台灣廿年來經濟最好」，蔡政府是最會還債的政府；民進黨總統候選人賴清德競辦亦稱，疫情期間的台灣經濟成長率是世界第一。國民黨總統候選人侯友宜競辦昨舉行記者會，秀出多項經濟數據，指民進黨執政八年的經濟表現不如預期，膨風經濟表現，欺騙成性。

國民黨國政基金會經濟組召集人林祖嘉說，根據國際貨幣金、主計總處的公開資料，台灣經濟成長率於二○二○、二○二一、二○二二年的世界排名，分別是第十二、六三、一三六名，節節敗退，哪來的世界第一？

林祖嘉指出，中央國債正在增加中，高達五兆九四八八億元，七年來，債務增加五五○○億元，未包含蔡政府已同意、但還沒編成的三項特別預算，未來要再借六七九○億元。

林祖嘉表示，電費因民進黨錯誤的能源政策漲三次，表面漲幅逼近百分之廿三，為了解決台電瀕破產，蔡政府用納稅錢，彌補台電缺口達二五○○億，是名副其實的「電費小偷」。房價部分，過去七年國內預售屋與新成屋價格漲幅達百分之八十；貧富差距來到十年來的新高。

侯競選國政顧問團召集人杜紫軍說，國內出生率探底，已面臨「生不如死」，蔡英文政府沒有任何措施，完全束手無策，才讓出生數直直落。杜表示，侯友宜為因應少子化，提出生育、購屋等一系列的政見。成立少子化基金，支持女性凍卵補助最高新台幣三萬元，育嬰留職停薪津貼調升至投保薪資全薪，三胎以上家庭補助一百萬元，可用於購屋、換屋頭期款及租屋等，促進生育。

侯競辦發言人柳采葳批，有一種好叫「民進黨覺得你好」，民進黨膨風成性，不願面對真相。賴清德吹噓疫情期間台灣經濟成長率全世界第一，並非事實；台灣的薪資成長也被通膨吃掉，高物價和高房價讓人民苦不堪言，民進黨只願活在平行時空。

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