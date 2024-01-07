聽新聞
test
0:00 / 0:00

選戰筆記／側翼網軍橫行 當心反逼走年輕票

聯合報／ 本報記者林縉明

選戰進入白熱化階段，綠營側翼網軍再度現形，透過檢舉機制把支持柯文哲網紅頻道下架，即便網軍側翼出奧步，想要全面封鎖柯文哲，不讓柯文哲有宣傳的管道，但網路是多元的世界，無孔不入，網軍側翼愈橫行，反而會讓官逼民反的勢力聚集，讓綠營年輕票因為憤怒而流向柯文哲。

民眾黨沒有藍綠兩黨資源與地方勢力，面對藍綠夾擊困難重重，就連先前柯文哲競選總幹事黃珊珊想要下電視廣告，臨時收到廣告代理商通知，某家電視台拒絕播出柯陣營已經排定好的電視廣告；面對傳統媒體宣傳受阻，民眾黨把資源移往網路、自媒體，支取年輕人、中間選民支持。

柯文哲前陣子雖然士氣較為低迷，歷經近期持續強化網路戰，包括直播，競選廣告等宣傳，加上啟動全台車隊掃街，成功再把年輕支持者凝聚，不僅不少支持者站出來替柯文哲加油打氣，也透過網路串聯替柯文哲催票、拉票。

投票在即，眼看柯文哲的氣勢再起，綠營網軍側翼再度蠢蠢欲動，對支持柯的網紅頻道下手，號召支持者大量對友柯頻道檢舉，目的就是要讓親柯頻道下架，要讓柯文哲不僅在傳統媒體無法露出，就連柯過去吃香的網路也要全面圍堵。

不過，網路過去就是柯文哲的優勢，並非網軍側翼靠著奧步就能封鎖，尤其是柯文哲支持者黏著度高，即便親柯頻道被封鎖，只要快速另起爐灶，柯文哲支持者就能快速聚集，就如同經典電影台詞，「就算殺死一個我，還有千千萬萬個我」，反噬的力量將更強大。

側翼網軍愈是過分操作，反而會把年輕支持者推往柯文哲陣營，因為物極必反，打壓柯文哲的力量愈強，反而會讓支持柯文哲的力量愈聚集，不滿執政黨欺人太甚的怒火愈是高漲，為柯文哲選情推波助瀾，反倒成為催化政黨輪替的動力。

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 網路 側翼 競選廣告 民眾黨 政黨輪替 黃珊珊

延伸閱讀

柯文哲台中造勢維安升級 查獲一男攜鎮暴槍、辣椒噴霧

影／柯文哲造勢晚會高喊下架藍綠 蔡壁如面露尷尬

民眾黨台中大會師 黃國昌：民進黨只剩下一張牌「抗中保台」

合體柯文哲文宣被民眾黨打臉無授權、綠諷票房毒藥 李全教回應

相關新聞

侯友宜批綠貪汙「在路上」 綠喊車往對的方向開

二○二四大選決戰倒數，選前最後周末各陣營大造勢，藍綠昨晚在桃園中壢短兵相接，今天藍綠白同步移師高雄大車拚，近日公開斥責民...

新聞眼／黃金周三腳督激戰 中間選民定勝負

投票倒數，最後黃金周，各陣營陸空戰齊發狂催票，選戰不到最後關頭輸贏未定，誰都沒有十足把握，逆轉絕殺更是常事；三腳督選戰空...

挺柯文哲網路頻道被消失 柯辦質疑有黑手

總統大選進入倒數階段，民眾黨總統候選人柯文哲競選總幹事黃珊珊日前自爆，電視廣告臨時被抽換掉，昨天再傳出陸續有支持柯文哲的...

選戰筆記／側翼網軍橫行 當心反逼走年輕票

選戰進入白熱化階段，綠營側翼網軍再度現形，透過檢舉機制把支持柯文哲網紅頻道下架，即便網軍側翼出奧步，想要全面封鎖柯文哲，...

侯辦秀經濟數據 酸綠膨風成性

蔡英文總統曾稱「台灣廿年來經濟最好」，蔡政府是最會還債的政府；民進黨總統候選人賴清德競辦亦稱，疫情期間的台灣經濟成長率是...

專家觀選／洪子仁：投資醫療 健保改革當務之急

自新冠肺炎疫情過後，明顯感受到醫療政策的窘迫，若未來無法擴增醫療費用，勢必又將出現醫護出走潮、急診壅塞，衝擊民眾健康。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。