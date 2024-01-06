選戰筆記／拿中共當遮羞布 賴清德閃躲問題

賴清德從政一路以來，都自詡為有信念的政治人物，但參選總統以來，「信賴」變成「耍賴」。不僅自家「賴皮寮」至今不拆、如何公益信託交代不清；面對中華民國憲法，同樣大打模糊帳；如今廢死議題，再次態度閃躲，且勉強搬出的說辭，竟又是毫不相干的中國介選，令人啼笑皆非。

近年來社會安全網一再破裂，民進黨政府彷彿只剩下宣傳強化社會安全網第一期、第二期又花了幾百億元的功能，但實際達到的效果，都十分有限。

賴清德不愧凡事「蔡規賴隨」，在校園割頸案發生後，賴競總和過去蔡政府一樣，馬上拋出了幾大改善方針欲平息民怨，洋洋灑灑列了一堆強化措施；但經過了這幾年「檢討-大撒幣-社安網又出包-再檢討」循環後，民眾看到如此劇本，恐怕只剩下一個想法，「虛應故事的檢討，怎麼又來了」。

民進黨政府總靠大撒幣宣傳，卻補不齊社會安全網，受害者的正義無從伸張，蔡政府任內只執行兩次死刑，割頸案震驚社會，廢死議題自然成為總統大選討論議題。侯友宜已明確主張反對廢死，反倒賴清德向來以不看稿為傲，卻在電視辯論會面對廢死議題時，罕見地化身讀稿機，低頭一字一句地照稿全唸；但解釋了半天，仍是大打太極，未正面回應，凸顯出的是對此議題的進退失據。

賴清德被追問對廢死的立場，一開口就又是抹紅，他前天稱，特定臉書協同使用帳號將新北割頸案連結廢死，當然是中國介選。連支不支持死刑，都能牽連到中國介選，中共儼然已成賴清德遮羞布，凡對民進黨不利的都是中國介選、黨內同志疑似不雅影片也是中國介選、現在則是連廢死議題都問不得，若要問，那還是中國介選。

打出「介選牌」後，賴清德昨天再被問死刑議題，索性不演了，調頭就走。試問，一個還沒當選就對重大公共議題閃躲的總統候選人，又怎能期待他若掌權後，能聽得見人民的聲音呢？

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