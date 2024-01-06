聽新聞
test
0:00 / 0:00

選戰筆記／拿中共當遮羞布 賴清德閃躲問題

聯合報／ 本報記者蔡晉宇
民進黨總統候選人賴清德。圖／台北市攝影記者聯誼會提供
民進黨總統候選人賴清德。圖／台北市攝影記者聯誼會提供

賴清德從政一路以來，都自詡為有信念的政治人物，但參選總統以來，「信賴」變成「耍賴」。不僅自家「賴皮寮」至今不拆、如何公益信託交代不清；面對中華民國憲法，同樣大打模糊帳；如今廢死議題，再次態度閃躲，且勉強搬出的說辭，竟又是毫不相干的中國介選，令人啼笑皆非。

近年來社會安全網一再破裂，民進黨政府彷彿只剩下宣傳強化社會安全網第一期、第二期又花了幾百億元的功能，但實際達到的效果，都十分有限。

賴清德不愧凡事「蔡規賴隨」，在校園割頸案發生後，賴競總和過去蔡政府一樣，馬上拋出了幾大改善方針欲平息民怨，洋洋灑灑列了一堆強化措施；但經過了這幾年「檢討-大撒幣-社安網又出包-再檢討」循環後，民眾看到如此劇本，恐怕只剩下一個想法，「虛應故事的檢討，怎麼又來了」。

民進黨政府總靠大撒幣宣傳，卻補不齊社會安全網，受害者的正義無從伸張，蔡政府任內只執行兩次死刑，割頸案震驚社會，廢死議題自然成為總統大選討論議題。侯友宜已明確主張反對廢死，反倒賴清德向來以不看稿為傲，卻在電視辯論會面對廢死議題時，罕見地化身讀稿機，低頭一字一句地照稿全唸；但解釋了半天，仍是大打太極，未正面回應，凸顯出的是對此議題的進退失據。

賴清德被追問對廢死的立場，一開口就又是抹紅，他前天稱，特定臉書協同使用帳號將新北割頸案連結廢死，當然是中國介選。連支不支持死刑，都能牽連到中國介選，中共儼然已成賴清德遮羞布，凡對民進黨不利的都是中國介選、黨內同志疑似不雅影片也是中國介選、現在則是連廢死議題都問不得，若要問，那還是中國介選。

打出「介選牌」後，賴清德昨天再被問死刑議題，索性不演了，調頭就走。試問，一個還沒當選就對重大公共議題閃躲的總統候選人，又怎能期待他若掌權後，能聽得見人民的聲音呢？

2024選舉 2024總統選舉 賴清德 廢死 介選 電視辯論 賴皮寮 侯友宜

延伸閱讀

加油不要加「九二」 賴清德籲選民拒絕三合一併吞台灣方案

影／「在路上」影片爆紅 賴清德：加油不要加「九二」

賴清德再批馬文君洩密擋預算 馬回批民進黨造艦造到去偷他國機密

侯友宜台南火力全開批賴清德 喊話柯文哲、郭台銘組聯合政府

相關新聞

侯友宜力拚「下架詐騙國家隊」

大選倒數，各陣營分秒必爭，除了車隊掃街，也拚陸戰催票，國民黨總統候選人侯友宜和副手趙少康昨晚在台南大造勢，現場人潮擠爆，...

選戰筆記／拿中共當遮羞布 賴清德閃躲問題

賴清德從政一路以來，都自詡為有信念的政治人物，但參選總統以來，「信賴」變成「耍賴」。不僅自家「賴皮寮」至今不拆、如何公益...

專家觀選／楊永明：避免友邦斷交 新政府挑戰

選後新政府在國際事務層面的挑戰巨大，直接影響台灣的安全穩定與經濟貿易。這裡提出三個主要層面：邦交國家、非邦交國家、區域經...

廢死爭議 侯批賴「這樣講話沒血沒淚」

新北市國中生割頸案引發社會怒火，廢死議題躍上檯面。民進黨總統候選人賴清德被問及廢死議題，卻指與割頸案連結是中國介選，說完...

藍控綠變造侯康影片 道德淪喪

總統大選最後決戰周，藍綠白陸空交戰，上演文宣大戰。民進黨公布「架空台灣未來」電視廣告，指控國民黨始終存在黑金貪腐及無能親...

英媒：賴清德若當選 影響兩岸協商

英國經濟學人四日報導，台灣十三日大選不只選出新領袖，選舉結果可能會釐清「台灣問題」是否依然能夠以政治解決，抑或是否唯有武...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。