選前黃金周 藍綠白大咖嘉義搶票

今天選前黃金周末，民進黨總統候選人賴清德再搶攻侯友宜故鄉嘉義選票，與立委候選人蔡易餘、王美惠、陳冠廷聯合造勢；民眾黨副總統候選人吳欣盈、柯文哲妻子陳佩琪也來嘉義車掃；國民黨9日將在嘉義市封街舉辦「團結之夜」大型造勢晚會，藍綠白三黨黃金周決戰。

藍營打「鄉情、團結牌」，嘉市有兼副主席的市長黃敏惠執政主場優勢，「團結之夜」聯合造勢晚會，9日晚間6點在金山路與大同路口封街登場，侯友宜、趙少康、朱立倫、黃敏惠、韓國瑜、柯志恩、謝龍介、王育敏演說。嘉市立委候選人張秀華、嘉縣候選人詹琬蓁、林國慶也將上台，呼籲鄉親「嘉義人挺自己人」，讓嘉義出總統，邀鄉親站出來，共同迎接勝利最後一哩路。

綠營打守護台灣「主權牌」，賴清德日前五度到嘉義拜票，與立委候選人蔡易餘、王美惠、陳冠廷聯合造勢，今天下午再來嘉拜票，分別在嘉義市及民雄鄉，舉辦兩場大型造勢，王美惠與賴清德、蔡英文總統同台造勢，邀請立委莊瑞雄、政論節目主持人鄭弘儀助選，結束後賴清德再到民雄鄉與蔡易餘、陳冠廷同台聯合造勢。

賴清德、蕭美琴「在路上」競選影片暴紅，立委王美惠競選團隊搭「在路上」影片，製作王美惠騎小綿羊機車圖卡，以蔡英文、賴清德對話挺王美惠，宣傳造勢；藍營候選人張秀華邀韓國瑜妻子李佳芬，今天一起逛重新開幕的湖美夜市拜票。

民眾黨副總統候選人吳欣盈今到嘉市車隊掃街，先在黨部接受媒體聯訪展開市區車掃，與地方人士交流，下午民眾黨在滿福樓餐廳，舉辦「翻轉社會女力」論壇，柯文哲妻子陳佩琪、不分區立委提名人張啟楷、麥玉珍出席，活動結束分別到民雄鄉、朴子市夜市車掃拜票。

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