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選戰筆記／國家機器打壓 侯友宜仍不打悲情牌

聯合報／ 本報記者侯俐安
專訪國民黨總統候選人侯友宜。記者潘俊宏／攝影
專訪國民黨總統候選人侯友宜。記者潘俊宏／攝影

露出手背上紅通的抓痕及頸部數條微破皮痕跡，國民黨總統候選人侯友宜展示近來巷戰拜票留下的「紀念」；被問到維安怎沒擋住？侯趕緊幫身邊的國安人員說話，「這不是國安的問題，這是人民的熱情」，每雙手、每個表情，都是對政黨輪替的期盼。

投入選戰二三五天，侯友宜端出四十二項政見，車掃、造勢、拜票密集度可說是三名候選人之最，即便過程起伏，侯友宜卻坦然以對。他認為，人生須正面看待每件事，樂觀面對一切，過程或許有波瀾，那就全力以赴，設法解決。

侯友宜堅持不打負面選戰。兩周前，民進黨總統候選人賴清德深陷萬里老家違建爭議，民進黨猛攻侯妻娘家房產凱旋苑，妻子任美鈴一封公開信表態將空屋補貼租金租給青貧弱勢，外界認為是為了止血，但侯友宜說「這不是止血的問題，因為都不是真的」。

「抹黑讓選舉失焦，選舉應回到正軌。」侯友宜說，他最捨不得的是太太，太太在他年輕時承擔他的生命風險，他後來從政，太太從不過問、不沾世事，如今卻被無故惡意攻擊、抹黑人格，「對手期望增加世代仇恨值，不惜以造謠抹黑騙取國家政權。」與其說民進黨選舉是在「選技術」，不如說「選騙術」。

台中市長盧秀燕近來描述眼中的侯友宜，直言「侯友宜跟很多政治人物不一樣，從不打悲情牌，不會為了選舉出賣家人的悲劇。」侯友宜表示，一輩子的親情不會變，他永遠是一個人的先生、孩子的爸爸，將心比心，選舉不能選到沒人性，否則選上了又怎樣？

面對國家機器總動員打壓攻擊，侯友宜堅持「走正派的道路」贏得選舉，這是鐵漢市長的堅持，也是他的誠信人格，更是他的治國理念。

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 任美鈴 凱旋苑 賴清德 政黨輪替 盧秀燕

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