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專訪／侯友宜拚平民總統 打肥貓、顧青貧

聯合報／ 記者張睿廷屈彥辰侯俐安／專訪
專訪國民黨總統候選人侯友宜。記者潘俊宏／攝影
專訪國民黨總統候選人侯友宜。記者潘俊宏／攝影

國民黨總統候選人侯友宜表示，民進黨執政一黨獨大，大發國難財，他若當選，會全面調查所有爭議案件，並成立「特偵組」，優先調查全民關注的潛艦案、八八槍擊案、imB吸金案、疫苗採購案等，並加強制度防弊措施，重建官箴、打造廉能政府。他承諾，當選後訂國營事業「禁肥貓條款」，五個主張是年輕化、績效化、專業化、公開化、清廉化。

侯友宜說，國營事業人事派任年輕化，除機構性質特殊需求外，原則上年齡不超過六十二歲，年滿六十五歲即更換；重視企業經營績效，比照民營企業訂定績效指標，績效連續不佳將考慮適任性；修正相關法規，高階管理人員應具五年以上與公司經營業務相關學歷或經歷，杜絕黑箱政治酬庸；公開徵選具技術或企業經營專業人才；重視人格品德操守，有不當行為一律不任用。

「上行下效，風行草偃。」侯友宜說，民進黨執政時，行政院副院長鄭文燦被法院認證上澳門酒店接受招待，其他人更是「桃花朵朵開」，外遇、婚外情不斷，從防疫高級官員至立法委員，民進黨對上層官員的不正之風視若無睹，甚至是大開升官之道，此舉對基層公務員會出現模仿作用。

侯友宜說，他將採取堅定措施重建官箴、打造廉能政府。他相信執政者與領導者行為對政府基層公務員、社會皆有深遠影響，因此從最高層、從自己開始，確保官場公開透明，加強監督機制。

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