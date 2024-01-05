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專訪／侯友宜：國會最大聯盟組閣 郭柯是要角

聯合報／ 記者屈彥辰張睿廷侯俐安江婉儀邱書昱林縉明／連線報導
距離總統大選不到十天， 三黨候選人都卯足勁衝刺。國民黨總統候選人侯友宜（右）昨在新北中和掃街拜票，不少支持者揮舞旗幟，送大蒜預祝「凍蒜」。記者潘俊宏／攝影
距離總統大選不到十天， 三黨候選人都卯足勁衝刺。國民黨總統候選人侯友宜（右）昨在新北中和掃街拜票，不少支持者揮舞旗幟，送大蒜預祝「凍蒜」。記者潘俊宏／攝影

大選藍綠白競爭激烈，明年國會可能三黨不過半，國民黨總統候選人侯友宜昨接受本報專訪表示贊成內閣制，他認為行政與立法的互動必須是有權有責，不能像民進黨獨裁政府，未來新政府要由新誕生的立法院不同黨派組成的「國會最大聯盟」組閣，真正落實「民主制衡、責任政治」。

侯友宜稱民眾黨是「好朋友」，只要理念一致都可為台灣努力，未來可共組聯合政府，把國家治理好，他一定用人唯才、不分黨派、用人用賢、充分授權。他也稱讚鴻海創辦人郭台銘柯文哲都是國家發展過程的重要人士，盼能貢獻一己之力。

侯友宜也提到親民黨主席宋楚瑜，對宋任台灣省長時的執行力讚譽有加。他說，宋住新北市林口區，知道他做得不錯，對他表達支持，宋也特別關注台海安定問題，提醒他「治理國家不分黨派」，且要重啟海基、海協兩會交流，兩岸不以政治掛帥，政治放在最低位，以兩岸人民的福祉為先，讓兩岸人民安居，政治問題慢慢解決，化解歧異，「我與宋主席的理念一致」。

國民黨副總統候選人趙少康昨也表示，「不是只有藍白，藍營也要集中；個人小恩小怨就忘了吧。」至於當選後會找郭台銘、柯文哲一起商量，這是侯講的聯合政府及六點聲明；他說，侯友宜器量很大，藍白組聯合政府可從閣揆、副閣揆、部會首長討論，「侯康一條心，想法一樣」，但這不是操作棄保，而是呼籲集中選票。

柯文哲表示，國民黨沒有正直誠信，權謀計算，現在玩的把戲就是為棄保鋪陳。他認為這種話從趙少康口中講出就是失格，質疑趙少康是侯友宜自己挑的副手嗎？如果是，侯友宜現在一定很懊惱，怎麼會總統候選人要講的話，一直是副總統候選人跳出來講。

侯友宜昨也公開提到，未來當選會籌組聯合政府，用人唯才、適才適所，且聯合政府將會有三分之一女性及四十歲以下青年，他也會推動十八歲公民權，並把氣候正義跟環境權納入憲法，同時拒絕債留子孫，不再常態化特別預算。

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 柯文哲 趙少康 郭台銘 內閣 宋楚瑜

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