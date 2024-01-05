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柯文哲諷綠營「又賣芒果乾」 選舉靠中國沒別招

聯合報／ 記者侯俐安屈彥辰張睿廷劉宛琳／台北報導
民眾黨總統候選人柯文哲。記者季相儒／攝影
民眾黨總統候選人柯文哲。記者季相儒／攝影

民進黨近來頻打介選牌，法務部上周行政院會指示加強查緝五大境外勢力新興介選模式也將新住民列為首位。國民黨總統候選人侯友宜表示，新住民被扣紅帽只是冰山一角，民進黨以不實的訊息增加對方的仇恨值，只為贏得選舉。民眾黨總統候選人柯文哲昨天諷民進黨每次選舉都靠中國，這次又下決定要賣芒果乾（指亡國感）到底，沒有其他招數。

對於法務部上周在行政院會報告五大境外勢力新興介選模式，報告中列入新住民，引發爭議。行政院發言人林子倫表示，法務部在行政院會後記者會的公開報告並沒有提到新住民相關內容，「當下已經釐清和調整，外界沒有必要過度解讀和見縫插針」。

針對法務部將新住民列為介選首位，侯友宜表示，民進黨把多元社會掛在嘴巴，實際上都是在騙選票，汙名化新住民及赴大陸的民眾，實在很不應該。民進黨應立即道歉，否則就像當年一樣，促轉會像東廠、影射殺傷力最強，藉由國家機器介入選舉，他反境外勢力介選，但有證據才可辦，不要捕風捉影。

國民黨副總統候選人趙少康問，蔡英文總統、賴清德沒去過大陸嗎？前副總統呂秀蓮、駐日代表謝長廷、前總統陳水扁都去過大陸，「吃過幾頓飯就變了，變成共產黨了嗎？笑死人」，有證據就辦，不能沒證據就亂辦一通。

2024選舉 2024總統選舉 新住民 介選 侯友宜 國家機器 亡國感 柯文哲 陳水扁 謝長廷

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